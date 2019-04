No hay un registro oficial de mototaxis

En Yucatán, la mayoría tiene placas foráneas

Aref Miguel Karam Espósitos, director general del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, indicó que en el ámbito federal se discute ahora una ley de seguridad vial que considera la movilidad.

Qué puede representar y qué puede normar, desde cómo tratar los accidentes, cómo hacer los cruces seguros o cómo peatonizar, generar condiciones en las vías públicas que sean adecuadas para que se mueva la gente sin que haya accidentes o siniestros que puedan poner en riesgo la integridad o la vida de las personas y esos son temas que tienen que considerarse.

Karam Espósitos dijo que desconoce cuántos mototaxis prestan sus servicios, pues se habla de muchas cifras, pero no hay un dato específico. Más allá de eso, ni siquiera se tiene un registro y los vehículos están emplacados en otros estados, no aquí porque no cumplen las condiciones de seguridad, ni siquiera como vehículos que puedan transitar de manera segura por la ciudad.

“Casi todos los mototaxis están emplacados fuera del estado, hemos encontrado que se han emplacado como una motocicleta y luego se adapta como mototaxi, pero al tener placa de otro estado tienen derecho a circular”.

El funcionario detalló que las motocicletas tienen una carrocería endeble y si se toma en consideración que esos vehículos no tienen una carrocería segura, no cumplen la normatividad de seguridad en materia de bolsas de aire, cinturones de seguridad y todo lo que se debe llevar, tampoco pueden utilizarse todas las medidas como si fuera una moto.

“¿Cómo le haces para que una persona que utiliza este transporte se ponga un casco? ¿cómo adaptarlo si es un niño?, ¿cuántos llevar?, esos son justamente los temas que habría que regular, ¿qué normas debe cumplir un vehículo de este tipo para ser un transporte público seguro, y eso es un trabajo muy profundo de revisar”, dijo el funcionario estatal.

Se tiene que verificar cuáles normas se deben seguir, las velocidades, en qué zonas se puede ir si tiene seguro de accidentes y se cumplen en general las medidas que se consideran indispensables en la materia, dijo.

“Es importante que el ciudadano sepa que el transporte está autorizado para tener mayor garantía para cubrirse ante cualquier hecho y para nosotros es importante que la ciudadanía esté pendiente de estos temas y que sepa qué puede notificarnos a nosotros y qué nos puede permitir incluso mejorar los sistemas de transporte”, apuntó el director del Imdut.

Sobre si los alcaldes pueden autorizar o regular el transporte de mototaxis, dijo que no existe una normatividad que indique que los alcaldes tienen facultades para dar permisos, placas, concesiones o cualquier tipo para transporte público.

De hecho, dijo, en Yucatán es el estado quien se encarga de poner placas, no los municipios, de forma que las placas de circulación normales como se sabe, se hacen de manera regular por el Estado, por la SSP quien se encarga de llevar ese padrón y registro de las licencias y placas o de circulación y se ha mejorado ese sistema de seguridad.

Alcaldes Facultades

El funcionario habló de las facultades de los alcaldes frente a ese servicio.

No tienen

Sobre si los alcaldes pueden autorizar o regular el transporte de mototaxis, Aref Miguel Karam Espósitos dijo que no hay normatividad alguna que indique que éstos tienen facultades para dar permisos, placas, concesiones o cualquier tipo para transporte público.

Placas

De hecho, dijo, en Yucatán es el estado quien se encarga de poner placas, no los municipios.