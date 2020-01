"No he cometido ningún ilícito": José María Sabín da su versión (vídeo)

José María Sabín Sabín, exrector de la Universidad Anáhuac Mayab, publicó en internet un vídeo en el cual niega que haya cometido abuso infantil, como se le acusa en una publicación en un medio extranjero.

Como informamos, en días pasados el medio "El País" presentó un artículo que aborda presuntos casos de pederastia cometidos por sacerdotes de los Legionarios de Cristo.

En el vídeo, José María Sabín indica que medios informativos retomaron lo publicado por "El País", donde se le señala como responsable de haber cometido ilícitos.

Al respecto, quiero aclarar que niego categóricamente estar involucrado en estos hechos que ahí me imputan"

"Durante años tuve la oportunidad de dirigir una de las universidades más importantes del sureste de México", explicó, "en la que pude conocer a miles de estudiantes y padres de familia, con quienes formé una gran relación".

Hoy por hoy soy un hombre de familia, dedicado al desarrollo de proyectos productivos en la comunidad, resaltó.

"Quiero ser muy claro", manifestó el exrector. "En 2016, por hechos presuntamente sucedidos hace 30 años existió un señalamiento por actos ilícitos que no sucedieron".

La parte demandante retiró los cargos, por lo que dicha acción legal nunca llegó a juicio, así que no tengo ninguna responsabilidad, aseguró.

Siempre he sido un hombre libre, que puede transitar sin ningún problema en cualquier territorio porque no existe, y quiero reiterar, no existe, ninguna demanda por estos hechos en mi contra"