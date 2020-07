No hubo éxodo en terminales

En Progreso sigue la llegada de los dueños de casas

Contrario a años anteriores en que desde el primer fin de semana de julio se formaban largas filas de vacacionistas en las terminales Mérida-Progreso, ayer la afluencia de pasajeros fue normal.

Tanto en la terminal Auto Progreso como en el sitio de taxis colectivos las corridas fueron como un día normal, señalaron los operadores.

Tampoco hubo mucho movimiento de vehículos en la prolongación de la calle 60 Norte, a la altura de The Harbor o Liverpool, donde para estas fechas la Policía solía instalar filtros a fin de exhortar a los paseantes a conducir con cuidado.

“De vacacionistas (el pasaje) está nulo”, afirmó Carlos Madera González, operador en la terminal de taxis, tras recordar que en años anteriores en julio se formaban largas filas de paseantes a Progreso.

Abordado por el Diario, Madera González dijo que es normal que no haya gente pues el malecón sigue cerrado. “Se rumoreó que se pretendía abrir (el malecón), pero el alcalde Julián Zacarías tomó las medidas prudentes para frenarlo”.

Por cierto, como informamos, el malecón estaría abierto, pero solo al tránsito vehicular. Lo que sí seguirán cerradas son las playas.

“Con el malecón cerrado no hay turismo, y el poco turismo que pudiera haber sería como de un 2 ó 5%. En la costa no ves a nadie, salvo a los propietarios de casas”, añadió Madera González.

El chofer reconoció la pandemia está afectando muy fuerte. En el caso de los colectivos, se ha reducido el número de asientos de 14 a 7. “Ahora salimos con la mitad de pasaje”.

Por otro lado, dijo, como los comercios no están abiertos y por tanto la gente trabajadora tampoco está viajando “y eso también hace que no haya pasaje al igual que como ya no hay escuela”.

Actualmente hay corridas de 4 de la mañana a 8 de la noche. “Pero son gente trabajadora que vive allá y trabaja acá, pero vacacionistas que vayan con sus sandalias, sus sombreros, sus trajes es nulo. No hay”, reiteró.

En Progreso, al ponerse en marchas las vacaciones de verano, arribaron ayer sábado numerosos paseantes para ocupar sus casas costeras, pero en el primer sábado de la temporada la playa del malecón y puertos aledaños estuvieron desiertos.

En el malecón tradicional solo está permitido el paso vehicular, el tránsito se abrió el viernes, así que ayer numerosos vehículos lo recorrieron desde temprana hora, pero ninguno se estacionó, agentes de la Policía Municipal estuvieron al pendiente para evitar que paseantes y habitantes descendieran de los automotores para entrar a la playa.

Toda la barda y acceso del malecón desde la calle 60 donde está el asta bandera monumental hasta la estatua de Juan Miguel Castro, fundador del puerto, se tienen colocadas vallas metálicas y cintas amarillas para evitar la entrada de visitantes.— Iván Canul Ek/GABINO TZEC VALLE.

Algunos visitantes caminaron por el malecón, otros lograron meterse a la playa por la mañana, pero los agentes de la policía municipal les indicaron que la zona costera está cerrada como medida por la pandemia del coronavirus.

Prestadores de servicios señalaron que a la zona turística del puerto arribarán hoy domingo pocos paseantes, solo recorrerán el malecón las personas que tienen vehículos porque está prohibido el paso peatonal, no se permite ocupar la barda ni caminar en el andador.

Ayer sábado la afluencia fue vehicular, numerosos vehículos de temporadistas comenzaron a llegar poco antes del mediodía, se dirigieron a la zona costera de esta ciudad y puertos de Chicxulub, Chelem, Chuburná y Uaymitún.

Los temporadistas que se encuentran en sus casas de playa acuden a las tiendas de conveniencia, panaderías, tortillerías, pescaderías y supermercados para abastecerse de alimentos y bebidas. En Chicxulub, Chelem y esta ciudad abrieron sucursales de restaurantes de Mérida, los cuales comenzaron a funcionar desde el viernes por la noche, pero pocos tuvieron clientela.

