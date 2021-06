No hubo ratificación

Congreso falla en contra de César Antuña Aguilar

En una ríspida sesión de la comisión de Justicia del Congreso donde se acusó al Poder Judicial de mentir en un informe, se emitió por mayoría (con cinco votos a favor y cuatro en contra) el dictamen de no ratificación a César Antuña Aguilar en el cargo de magistrado presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios.

Esto podría cambiar el próximo lunes en sesión extraordinaria del pleno, cuando se presente el voto particular en contra de este dictamen que presentó en la misma comisión Felipe Cervera Hernández, coordinador de la bancada del PRI, firmado por varios legisladores.

Lo anterior también se someterá a votación en la reunión plenaria y de tener el voto de la mayoría, podría permitir la ratificación de Antuña Aguilar.

En la misma sesión convocada a las 11 de la mañana, que se inició con 50 minutos de atraso, también se emitieron por unanimidad dictámenes que modifican el Código de Familia, uno en materia de adopciones y el otro sobre las relaciones materno-paterno filiales.

Durante la sesión se presentó un dictamen a favor de que Antuña Aguilar sea ratificado, pero sin discusión alguna se desechó por mayoría, con el voto a favor de los diputados del PRI Cervera Hernández, Karla Franco Blanco, Luis Borjas Romero y el hoy expriista Enrique Castillo Ruz, y en contra de los panistas Rosa Adriana Díaz Lizama, Kathia Bolio Pinelo y Víctor Merari Sánchez Roca, así como el de la legisladora sin partido Silvia López Escoffié y Luis María Aguilar Castillo, de Nueva Alianza.

De inmediato, en nombre de los legisladores que se opusieron al dictamen de ratificación, Rosa Adriana Díaz, coordinadora de los panistas, presentó otro dictamen en el sentido de no ratificar a Antuña Aguilar, por su baja productividad, entre otras cosas.

Silvia López manifestó que los datos entregados por la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, Mygdalia Rodríguez Arcovedo, no concuerdan con los de la página de transparencia del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios.

Por ello, acusó a los magistrados de mentir con el informe que presentaron a favor de Antuña Aguilar.

“Resulta evidente la falta de congruencia entre los datos del Tribunal Superior de Justicia y los de la Plataforma Nacional de Transparencia, porque mientras en ésta se reportan 12 laudos emitidos, el Tribunal Superior de Justicia informa que en el mismo año se dictaron 117 laudos, sin que se justifique la información proporcionada por el Tribunal, por lo que carece de valor alguno”, añadió.

Haciendo varias comparaciones entre lo informado por el Tribunal y lo que dice la plataforma, coincidió en que el informe de los magistrados carece de objetividad y eficiencia, incluso lo consideró como mentiras del Tribunal.

Al responder a estos últimos señalamientos, Cervera Hernández consideró que fueron afirmaciones sumamente graves porque “se está acusando al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de mentir”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

“Si tienen el conocimiento fundado de que el Tribunal Superior, está incurriendo en mentiras y por tanto en falsedad de declaraciones vertidas ante este Congreso, tienen la obligación de presentar la denuncia, y si no tienen las pruebas para sustentar lo que están diciendo entonces esta propuesta que acaba de ser leída (de no ratificación) es totalmente insostenible jurídicamente”, afirmó.

Alejandro Cuevas Mena, diputado del PRD, pidió seriedad en el trabajo porque la información en la que se basan para negar la ratificación es incompleta, en la Plataforma de Transparencia aún no se termina de subir toda la información del Tribunal de los trabajadores, por eso no coincide con el informe del TSJY, el cual si está completo, todo lo que piden las diputadas y más está en ese informe, pero no lo quieren ver porque va contra sus intereses.

“Los únicos pecados de Antuña Aguilar es no ser amigo de los que hoy están en el poder y tienen la mayoría, y hacer su trabajo bien”, puntualizó.

Finalmente se puso a votación y la mayoría (cinco) aprobó el dictamen para la no ratificación, por lo cual quienes estuvieron en contra firmaron un voto de acuerdo particular en contra, que también se pondrá a votación en la sesión plenaria a la que se convocará para el próximo lunes, y de esta forma acatar con la orden de los juzgados federales de reponer este proceso en el caso de Antuña.