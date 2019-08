Ramírez Marín visita municipios del sur yucateco

En nueva gira por el sur del estado, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín destacó el trabajo que realizan las autoridades municipales para responder con obras a los ciudadanos, ya que a pesar de su escaso presupuesto y la falta de fondos federales y estatales, destinan recursos propios para atender las necesidades de la población.

“Hoy ya no llegan o no han llegado los diferentes fondos de aportaciones para financiar obras, acciones sociales e inversiones que benefician directamente a los ciudadanos, de ahí que el esfuerzo que realizan los ayuntamientos sea más valioso y por eso estoy muy orgulloso del trabajo que realizan los alcaldes”, apuntó.

Soluciones

“Coincido con nuestro amigo el presidente municipal de Muna, el doctor Rubén Carrillo Sosa, de que no llegamos a quejarnos de lo que ya no hay, sino a resolver las cosas y responder a la confianza de los ciudadanos, la gente no espera más”, subrayó el senador.

“Entiendo el argumento del gobierno federal de que había corrupción, de que querían tener ahorros y manejar directamente los recursos, pero deben acabar con la corrupción, no con las obras, no sacrificando a la población. Sin obra municipal no avanza el Estado”, señaló.

Acompañado del diputado Luis Borjas Romero, del XIII Distrito, Ramírez Marín visitó Muna, donde, junto con el alcalde Carrillo Sosa y los integrantes del Cabildo, entregó la pavimentación de calles y una serie de acciones de vivienda, que incluyeron cuartos, baños, techos y pisos, para buen número de beneficiarios de escasos recursos.

“Nosotros entramos al Ayuntamiento por un compromiso de trabajo, no entramos a ver qué nos cae, sino a trabajar por el pueblo que nos dio su confianza. No hemos recibido apoyo federal ni estatal, pero con lo que tenemos estamos luchando para atender a las personas que más lo necesitan”, expresó el presidente municipal.

“Tenemos la suerte de vivir en un lugar maravilloso que es Yucatán, pero para que siga siendo maravilloso no va a pasar por casualidad o porque sí, hay que trabajar. Y la fórmula la vemos aquí en Muna: como dice el alcalde, no entramos a ver qué cae, sino a dar resultados, por ello felicito al doctor Carrillo Sosa y al Ayuntamiento por este gran trabajo”, recalcó el senador.

“Ése es el compromiso que tenemos todos y por mi parte saben que cuentan con mi apoyo para seguir gestionando recursos adicionales para los municipios”, afirmó, ante las muestras de agradecimiento y los aplausos de los vecinos.

Ramírez Marín también visitó Santa Elena, donde, junto con Borjas Romero, acompañó al alcalde Luis Sansores Miam, al “banderazo” de la pavimentación de calles en la cabecera municipal, dice un boletín.

“Le agradezco al senador por apoyarnos con calles, por el gran cariño que le tiene a Santa Elena, por cumplirnos una vez más y por el gran trabajo que realiza desde el Congreso de la Unión; sabe que aquí se la aprecia y que cuenta con nosotros”, expresó el doctor Sansores Miam.

“El trabajo de un presidente municipal es más difícil en estos tiempos de escasez de recursos, por eso es más valioso lo que hacen, como aquí cuando en mi anterior visita entregaron 1,600 metros lineales de aceras para dejar más bonito y seguro a Santa Elena. Por eso lo apoyamos, porque tienen a un gran alcalde”, apuntó el senador.

Legislador Gira

Más de las actividades del senador Jorge Carlos Ramírez Marín en el interior del estado.

Maxcanú

El pasado fin de semana, Ramírez Marín estuvo también en Maxcanú, invitado por la alcaldesa Marlene Catzín Cih, donde participó en la ceremonia por el 162 aniversario de su ascenso a categoría de villa y coronó a la embajadora de los festejos.

Informe municipal

El sábado por la noche acompañó al alcalde de Dzemul, el doctor José Luis Graniel Ortega, en su Primer Informe de Labores.