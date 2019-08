No más “fábrica de pobreza”

Proponen políticas sin el enfoque de asistencialismo

Las estadísticas sobre la pobreza son un indicador del fracaso de varios modelos utilizados para combatirla. El gran reto es revisar las políticas públicas para dejar de repetir esquemas gastados y fallidos, opina Eduardo López Salcido, director del Centro Educativo para el Desarrollo Sustentable (Cedes).

También dice que se debe voltear a ver los modelos de éxito comprobado y dejar de atender únicamente los programas con enfoque asistencialista.

“Ver a la pobreza como un espacio políticamente rentable solo hace que se prolongue el problema”, subraya. “Hay que acabar con esos enfoques de asistencialismo”.

Ayer publicamos que, de acuerdo con el reporte más reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2018 más del 40 por ciento de la población en Yucatán se encontraba en situación de pobreza y el 74 por ciento se desenvolvía con al menos una carencia social.

Los datos muestran que de 2016 a 2018 se redujo ligeramente el porcentaje de yucatecos en situación de pobreza —de 41.9 a 40.8% de la población—, pero eso se debió a una baja en el rango de “pobreza moderada”. Por el contrario, creció en 14,700 el número de quienes están en pobreza extrema.

Es decir, hay menos personas en la clasificación de pobres, pero entre ellas hay más en condiciones precarias. En pocas palabras, los pobres son más pobres.

Después de una revisión de los datos que difundió hace unos días el Coneval, Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, solicitó una entrevista al ingeniero López Salcido, con experiencia de casi tres décadas en el diseño y acompañamiento de estrategias de apoyo alimentario en zonas marginadas.

En los últimos años Cedes —al igual que otras agencias— trabajó en Yucatán mediante el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), esquema basado en la agricultura familiar que benefició a cientos de familias.

El PESA se llevaba al cabo mediante un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO). Su objetivo era abatir el hambre en comunidades marginadas con la participación directa de los beneficiarios.

El programa se interrumpió con el cambio en el gobierno federal y los ajustes al Presupuesto de Egresos de la Federación.

Cedes cumplió en abril pasado su último contrato, que fue suscrito en 2018. Tenía asignados los cinco municipios considerados de más alta marginación, en la zona Centro-Sur del Estado.

“Al PESA le dieron otro nombre, regresaron a mecanismos que ya habían sido probados y no funcionan”, indica el ingeniero López Salcido. “El gobierno estatal le dio una dirección muy lejana a lo que nosotros estábamos haciendo…”

El directivo señala la necesidad de proteger espacios que se habían ganado y censura que todo gobierno cambie lo hecho antes.

“No puedes entrar con machete y llevarte todo… Mejor revisa qué va bien, ajusta y haz cosas nuevas, que sin duda tendrán que hacerse, pero no podemos estarnos inventando cada seis años”.

Insiste en que el reto para el gobierno del Estado, ante la realidad que reflejan las cifras del Coneval, es ser consecuente con su discurso sobre la prioridad que concede al combate de la pobreza y revisar sus decisiones presupuestales y de política pública para dejar de repetir esquemas cuyo fracaso se ha comprobado.

“Hay propuestas probadas para revertir esta situación que no se quieren ver”, recalca.

Y abunda: “Tienes a un gobierno que reiteradamente habla del tema de la pobreza como su prioridad, que le preocupa, y cuenta con un Plan Estatal de Desarrollo que tiene entre sus metas acabar con la pobreza, pasar de 6.7 a 1.5. Esto representa un desafío enorme, al que no se le puede seguir mirando como antes… No se pueden seguir aplicando programas inerciales, repitiendo modelos gastados… La cosa no va por allá. Se tiene que entrar en un proceso de cerrar filas”.

Al referirse a las estadísticas del Coneval, el entrevistado dice que no dejan de causarle sorpresa, por un crecimiento en pobreza que no se explica.

En un repaso a los comparativos desde 2008, cuando el Coneval comenzó sus mediciones, indica que de 2008 a 2012 se observó una “fábrica de pobreza” que luego se empezó a desmantelar, aunque de 2016 a 2018 se observa un nuevo aumento.

Hace notar que los números de la pobreza abarcan aspectos de salud, servicios básicos y otros indicadores. Él se refiere a los relacionados con alimentación, porque es el área al que se dedica. Recuerda que al terminar sus compromisos en Yucatán dejó a 400 familias con proyectos agropecuarios en marcha.

“Desde la institución que presido, como sociedad, le hemos ofrecido al gobierno una alianza para continuar el proceso que se venía desarrollando con familias en la más alta marginación y pobreza en el Estado, a fin de aprovechar ese trabajo y esa experiencia”, enfatiza. “Se ha demostrado que es posible cambiar la situación de esas familias en pobreza extrema, sobre todo en aspectos que tienen que ver con lo productivo, con lo económico. Documentamos casos de éxito y la propia FAO dio cuenta de ellos. Hay un camino recorrido, un modelo probado y queremos que se le mire y se le valore”.

“Hemos visto que lograr un cambio en una familia mediante un proyecto de producción agropecuaria lleva de tres a cuatro años. Todo esto tiene que ver con mucha presencia en la comunidad, con un enfoque de respeto a los derechos de las familias, para que éstas analicen, propongan y decidan proyectos vinculados a sus necesidades y sus expectativas.

El directivo reitera que no se pueden tirar por la borda experiencias documentadas y apostar por políticas asistencialistas.

“Concretamente he hablado con el área federal de desarrollo rural y no veo interés”, apunta. “Siento que no lo ven como un tema prioritario. Se escudan en el tema de la falta de presupuesto. En lo estatal se han mostrado receptivos, pero también con escaso interés”.

De nuevo deplora que el gobierno federal enfoque sus políticas al asistencialismo y le esté apostando a las transferencias directas, a tal grado que una familia puede recibir hasta $9,000 al mes mediante los programas de asistencia dirigidos a varios rubros.

También hace hincapié en que no se pueden cerrar los ojos ante las estadísticas de la pobreza para no enfrentarse al problema.

“Esto es un llamado de atención”, continúa. “Llevo 30 años en esto (involucrado en el tema alimentario) y creo que las cosas se pueden poner peor. En definitiva, el pueblo maya no merece esto”.

Y la situación, puntualiza, es más grave si se toma en cuenta que la pobreza tiene que ver con el tejido social y su crecimiento impacta en la seguridad y en otros rubros.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Pobreza y alimentación

Otros conceptos de Eduardo López, experto en el tema alimentario, sobre la pobreza.

Rural y urbana

La pobreza a nivel rural es mucho más lacerante que a nivel urbana. Las características de las zonas campesinas están más vinculadas a la agricultura familiar, la pequeña agricultura. Es necesaria una estrategia que atienda a ese punto.

Disposición de la FAO

En el ámbito mundial está comprobado que la agricultura familiar —enfocada más al autoconsumo— genera capacidad de “mover” a las familias. La FAO acaba de decretar el Decenio de la Agricultura Familiar no solo por lo que representa para alimentar a las comunidades sino para reducir la pobreza extrema. Hay que tener políticas dirigidas a ese problema.