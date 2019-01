No más humo al cocinar

Entregan en las comisarías 370 estufas ecológicas

Acorde con un compromiso con el medio ambiente y, principalmente, con el bienestar de las familias meridanas y el respeto a las tradiciones, el alcalde Renán Barrera Concha entregó ayer estufas ecológicas en las comisarías de Yaxnic, Petac, San Ignacio Tesip y Texán Cámara.

Durante un acto realizado en Texán Cámara, acompañado de vecinos y funcionarios municipales, el concejal indicó que la inversión en estas 370 estufas fue de $2.359,741.60, recursos que se traducen en múltiples beneficios para las familias que con ese tipo de aparatos ya no se ven obligados a respirar el humo de la leña con que cocinan en los fogones tradicionales, de acuerdo con un comunicado.

El funcionario expuso que los programas sociales siguen llegando a las colonias y comisarías más necesitadas en cumplimiento del compromiso de elevar la calidad de vida de las familias que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

El programa de las estufas ecológicas permite mejorar la salud, además de que es un sistema amigable con el ambiente, mencionó.

“Además de acabar con los contaminantes que afectan la salud, este sistema disminuye el riesgo de accidentes que pudiera ocurrir por cocinar con un fogón en el interior de la casa”, puntualizó el alcalde.

Barrera Concha explicó que estas acciones forman parte del programa “Rezago Cero”, al garantizar de una manera paulatina los servicios públicos como electricidad, agua potable y servicio sanitario para evitar fecalismo, que perjudica la salud de las familias.

“Nos comprometimos desde el arranque de la administración a llegar hasta el último rincón de cualquier comisaría, a cualquier colonia y fraccionamiento donde falte pavimentación, agua potable o red eléctrica, vamos a mitigar este rezago que cada vez es menor, pero que todavía existe en nuestro municipio”, dijo.

No solo se trata de mejorar el exterior de los hogares, al contar con electrificación, calles pavimentadas, drenaje y servicio de agua potable, sino también existe la preocupación en la cuestión alimentaria de las familias meridanas, apuntó.

José Luis Martínez Semerena, director municipal de Desarrollo Social, aseveró que el diseño de las estufas ecológicas generará un ahorro de hasta un 60 por ciento en el consumo de combustible (leña) para los 1,562 beneficiarios de las comisarías mencionadas.

En nombre de los beneficiarios, María Zulema Pisté Chan agradeció al presidente municipal el apoyo, “que sin duda se refleja en nuestras casas y nuestra salud”.

Barrera Concha atestiguó la salida de los vehículos que llevarían las estufas a las comisarías beneficiadas y posteriormente, acompañado de vecinos y directores del Ayuntamiento, se dirigió a la casa de la beneficiaria Rosa María Chan Redondo para constatar el uso y funcionamiento de la estufa ecológica.

En el lugar, el alcalde convivió con los familiares de la señora Chan Redondo, con quienes se reunió para hacer tortillas a mano utilizando la estufa ecológica.

Testimonio

María Chan, quien recibió con anterioridad la estufa, platicó que gracias al uso de ese aparato “estoy mejor de salud porque ya no respiro el humo, ahora se va por la especie de chimenea que tiene la estufa”.

Además, señaló que la estufa ecológica le permite cocinar más rápido y con menos leña.

“Desde que empecé a trabajar con esa estufa ya casi no me da gripa porque ahora el humo sale por la chimenea y ya no lo respiramos, esto es de mucha ayuda para nosotros”, agregó.

“Agradezco al alcalde que voltee a ver las necesidades de quienes no tenemos dinero para mejorar nuestra situación y nos ayude a lograrlo”, expresó.