No más opacidad, intentan abrir al ciudadano el trabajo legislativo

La importancia de las reformas a la Ley de Gobierno del Poder Legislativo para establecer el modelo de Parlamento Abierto radica en los esfuerzos por establecer una relación abierta de la ciudadanía con el Congreso, cuyo trabajo hasta ahora ha sido opaco, señala Blanca Estrada Mora, integrante del grupo promotor del colectivo ciudadano ¡Ya Basta!

Hasta hoy, enfatiza, esa opacidad ha sido “espantosa” en todo lo relacionado con la aprobación de iniciativas y otros aspectos del quehacer legislativo.

Nicolás Andrés Dájer, también integrante del grupo promotor de ¡Ya Basta!, dice que la aprobación de las reformas es trascendental y abonará en forma efectiva a la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

Ayer publicamos que ¡Ya Basta!, promotora de la implantación de Gobierno Abierto y Parlamento Abierto en Yucatán, consideró las reformas como un paso más en el camino para dotar a la ciudadanía de herramientas de combate a la corrupción y la impunidad.

Está pendiente la publicación respectiva en el Diario Oficial del Estado.

Al ampliar sus declaraciones, la maestra Estrada Mora recalca que con Parlamento Abierto hay tres objetivos fundamentales:

1) Transparentar la información y la rendición de cuentas sobre el trabajo del Congreso.

2) Establecer mecanismos para una efectiva participación ciudadana, es decir, establecer consultas, foros y mesas de trabajo previas a la aprobación de las leyes con especialistas en el tema, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos que deseen participar a título personal.

“Claro, no se tienen votos en los asuntos porque no es una intromisión, pero sí se trata de abrir todos estos procesos a la participación ciudadana”, añade la exlegisladora. “Y no es cuando el Poder Legislativo quiera o cuando se le antoje invitar a equis o a zeta para oír su opinión. ¡No! Esto ya queda establecido como una obligación”.

3) Acordes con la modernidad, dar el máximo uso a las tecnologías como herramientas para tener un Congreso receptivo, innovador y efectivo.

La entrevistada recuerda que desde 2016 se estableció el modelo de Parlamento Abierto en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, junto con Gobierno Abierto.

Si bien los diputados estaban en desacato, apunta, también los ciudadanos “tenemos parte de culpa porque no nos informamos” y así “nadie puede defender lo que no conoce”.

¡Ya Basta!, que hizo su aparición pública en junio de 2017, incluyó el tema en su agenda ciudadana.

Herramienta eficaz

Nicolás Andrés indica que hoy día está demostrado, en todos los sistemas parlamentarios, que ese modelo constituye un auxiliar en el combate a la corrupción.

También hace un recuento del trabajo de ¡Ya Basta! para impulsar tanto Gobierno Abierto como Parlamento Abierto en sus respectivos ámbitos, el Ejecutivo y el Congreso, como parte de los esfuerzos por abrir a la ciudadanía el trabajo de la autoridad.

Gobierno Abierno Antecedentes

Nicolás Andrés recuerda el trabajo de ¡Ya Basta! sobre el esquema de Gobierno Abierto.

Parte de compromisos

El presidente de la asociación civil S.O.S. Colonia México se remonta a la campaña electoral de 2018, cuando ¡Ya Basta! reunió a los candidatos a gobernador y logró que éstos firmaran el compromiso, con otros puntos aún pendientes, de establecer ese modelo si llegaban al poder. Paralelamente se impulsó Parlamento Abierto, con candidatos a diputados.

Pesan los antecedentes

También se refiere a la no aprobación del préstamo de $1,728 millones que solicitó el Ejecutivo y considera que, si bien se requieren recursos para hacer frente a la pandemia, la negativa tiene antecedentes en hechos pasados y presentes de corrupción y falta de rendición de cuentas del Ejecutivo.