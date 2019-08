“No me dejaron entrar”

Vandalismo en Oxkutzcab por joven fallecido

OXKUTZCAB.— Una niña y una viuda dejó Genaro Vargas Ruelas, de 21 años de edad, quien falleció en una celda de la cárcel municipal tras ser detenido por causar escándalo en un predio.

Según relata la hermana del ahora occiso, Fátima Yam Ruelas, eran las 8:40 de la mañana del miércoles cuando acudió a los separos a llevarle desayuno a su familiar. En esos momentos le indicaron que no podía pasar pues las visitas empezaban hasta las 9 horas.

Paciente, se sentó a esperar mientras veía el ir y venir de elementos policíacos, situación que se le hizo normal por estar en la “comandancia”.

Fue a través de su propio tío, que labora en la cárcel municipal de Oxkutzcab, que se enteró de la noticia, pues no sabía lo sucedido.

“Se acercó y me dio el pésame, así me enteré lo que había pasado y entonces empecé a pedir explicaciones pero nadie sabía que decir, menos me dejaron entrar”, agrega.

Para Fátima Yam, el hermetismo con el que han manejado la situación es lo que la hace dudar que su hermano se haya suicidado.

Descontento

Además, comenta, que es sabido en el pueblo que los policías “abusan de su poder” y golpean a los detenidos. Debido a que poco les informaban y no les entregaban el cuerpo, decidió ir con su familia al Palacio Municipal a exigir una explicación.

Señala que los vecinos se enteraron y decidieron acompañarlas pues “ya están cansado de la violencia por parte de la policía”.

Al llegar a la Comuna no les hicieron caso y entonces la gente que los acompañaba —asegura— se alteró y “empezaron su revolución”.

“Ahora el Ayuntamiento nos quiere echar la culpa de lo que pasó, pero la familia no empezó los desmanes, fueron los demás vecinos porque ya están cansados del trato por parte de los policías”, insiste.

Por otra parte, ayer se supo que fueron millones de pesos los daños que dejaron los actos violentos de que fue blanco el Palacio Municipal al ser vandalizado anteanoche. Los daños los pagarían los responsables directos de los actos vandálicos, entre ellos la destrucción de vehículos oficiales, robo de motocicletas resguardadas en la comandancia y destrucción de documentación oficial.

Además del daño que recibió el palacio, en los departamentos de las direcciones de la Policía Municipal, Agua Potable, Catastro, Presidencia, Tesorería, Sala de Regidores y Telégrafos fueron saqueados y se quemó toda documentación que hay en ellas, además de que forzaron un cajero automático de Banorte.

Fueron tres patrullas propiedad de la Secretaría de Seguridad Publica que destruyeron y que tenía el municipio en comodato.

Durante los hechos elementos de la SSP detuvieron a 10 participantes de los actos vandálicos y están identificados las cabecillas.

La síndica del municipio Lucely Yah Aké, como representante legal del Ayuntamiento, presentaría la denuncia en la Fiscalía con señalamiento de responsables directos.

En la mañana el alcalde Raúl Romero Che realizó un recorrido para constatar los daños, luego que un convoy de la SSP tomó el control del recinto en los primeros minutos de ayer, en espera del peritaje de las autoridades correspondientes.

Los actos vandálicos dejaron inactivas las dependencias municipales, afectaron los servicios de telégrafos y del registro civil, donde había una boda programada.

Además, en un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó que brindó apoyo para agilizar el trámite de entrega del cuerpo de Genaro. A las 11:30 horas de ayer jueves, personal de la dependencia entregó a la familia del fallecido los oficios correspondientes en sus oficinas de Tekax para la reclamación del cuerpo en las instalaciones del Semefo, en la capital yucateca, donde la entrega se realizó a las 18:10 horas.—Gilmer Eb López

Instancia Más

La Comisión de Derechos Humanos del Estado también opinó del caso de Oxkutzcab.

Exhortación

La Codhey exhortó a las autoridades municipales a redoblar esfuerzos de vigilancia en las cárceles, a fin de evitar hechos lamentables como el fallecimiento de un joven en su celda, en el municipio de Oxkutzcab.

Denuncia

Anteayer, un familiar del fallecido se comunicó a la Codhey para exponer los hechos, por lo cual se inició una queja.

Acompañamiento

Personal de la Delegación de Tekax acompañó a los familiares a interponer una denuncia ante el Ministerio Público.

Cifras

El presidente de Codhey, Miguel Óscar Sabido Santana, dijo que el año pasado se tuvo un registro de siete fallecimientos en las cárceles municipales, los cuales ocurrieron en Baca, Umán, Mérida, Hunucmá, Tahmek y Teabo. En lo que va del año, ya se registraron dos casos, uno en Tekantó y el más reciente en Oxkutzcab. De los nueve casos registrados fueron reportados como suicidios los de Baca, Umán, Tahmek, Teabo y Oxkutzcab.

En investigación

Todos se encuentran actualmente en proceso de investigación.