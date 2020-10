Silvia López habla de Ivonne Ortega y su llegada a MC

“A veces hay sumas que a lo mejor uno no desearía, pero a lo mejor en este momento son beneficiosas para Yucatán y lo quiero analizar”, expresó ayer Silvia López Escoffié, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), al opinar de la integración de la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco a ese partido político.

Entrevistada en el Congreso antes de viajar a Ciudad de México a una reunión con su dirigencia nacional, Silvia López comentó:

“Sin duda causará controversia la adherencia de Ivonne Ortega, pero mi decisión final no la tomaré sino hasta que no escuche cuál es el planteamiento y qué es lo que ella viene a hacer a MC”.

“Hoy (por ayer) voy a escuchar cuál es el planteamiento y no me quiero cerrar a tomar una decisión sin antes haber escuchado, porque sería totalmente irresponsable de mi parte”, respondió al recordarle que ella había dicho en una charla que si Ivonne Ortega entraba a su instituto político, ella renunciaría.

Ayer informamos que hoy miércoles reaparecerá Ivonne Ortega como nueva integrante de la dirigencia nacional de MC, y que incluso podría encabezar la lista de candidatas a diputadas federales de ese partido naranja en las próximas elecciones. Silvia López anticipó que si admitían en su partido a la expriista, ella renunciaría junto con su compañera diputada Milagros Romero Bastarrachea.

“Sería una decisión muy personal, cuando yo realmente en el estado represento a MC y soy una coordinadora que me debo también al trabajo de mucha gente y que finalmente deberé tomar la mejor decisión, pensando en todos los que represento como coordinadora estatal, luego de escuchar lo que me digan en la dirigencia nacional”.

La diputada remarcó que “formalmente los coordinadores de las comisiones operativas estatales no estamos informados de ningún cambio en este momento; sin embargo, ya no tengo duda de que Dante Delgado (dirigente nacional del MC) haya invitado a Ivonne Ortega, y que el cargo que dicen le darán, hoy mismo lo sabré por la tarde, me citaron a una reunión de trabajo para informarme de esto”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Al opinar sobre la exgobernadora de Yucatán, consideró que, “sin duda Ivonne es un ser humano polémico, mucha gente la odia, y mucha alguna también supongo que la querrá. Yo creo que en su gobierno se hicieron cosas positivas, porque es una mujer trabajadora, no la veo sentada acá (en el Congreso) como diputada sin hacer nada, veo que es una mujer que le entra a los problemas, que trabaja”.

“¿Que cometió errores en su administración?, sí creo que los haya cometido, ¿que no comparto muchos puntos de vista con ella?, pues no, considero y hemos combatido a los políticos que no están para servir a la sociedad, y esto desde que estaba en el Frente Cívico y cuando considere que se ha dejado de hacer, es preferible retirarse”, añadió.

La diputada consideró que probablemente también Ivonne Ortega era muy joven cuando fue gobernadora, “a lo mejor ha ido madurando, y hay que darle el derecho de escuchar sus planteamientos”.

La entrevistada reiteró que cuando en charla con el reportero dijo que renunciaría si llegaba Ivonne a su partido, lo dijo de manera personal, “pero no puedo ni debo tomar mis decisiones de acuerdo con mis sentimientos, debo de usar mi capacidad de escuchar, de pensar, razonar que es lo mejor en estos momentos que el país ha cambiado para Yucatán”.