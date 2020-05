“No me rajo, vamos por más despensas”

Ya entregó 615 de esas ayudas en el Sur Palestinos

Por iniciativa propia, por humanidad, bajo su propio riesgo y con apoyo de colaboradores del sector empresarial, el presidente del Centro de Formación Palestinos, Antonio Osorio Vázquez, llegó este fin de semana a las 615 despensas de productos básicos que obsequia a las familias que viven en terrenos invadidos en el sur profundo de Mérida.

“La situación es muy cruel en estos asentamientos”, relata al Diario. “No tienen dónde trabajar, muchos son jardineros, albañiles, granizaderos, vendedores de pozole, tierreros y trabajan al destajo, pero ahora con el coronavirus no pueden trabajar y no tienen ingresos para sostener a sus familias, sus casas son hornos por el fuerte calor porque están construidas de pedazos de láminas de zinc, plásticos, lonas, madera, tablones”.

Palestinos es una asociación civil que fomenta el deporte en colonias del sur profundo, propicia la sana convivencia, el combate a las adicciones y al pandillerismo entre la comunidad con la que trabaja, pero ante las necesidades de ese sector marginado realiza algunas acciones de altruismo, como la repartición de cobertores en temporada de frío, y ahora de despensas por la pandemia.

Osorio Vázquez informó que en estas zonas hay muchas necesidades y su gestión tuvo resultados positivos porque la señora Patricia McCarthy Caballero, coordinadora de logística de despensas del grupo benefactor Yucatán Unido en la Contingencia, le entregó 25 de esas ayudas que sumó a las que recibe de los empresarios donantes. En su sexto recorrido dará 65 despensas, incluida las que recibió de Yucatán Unido, y las 40 que juntó de la donación de los empresarios. Estas 65 despensas las entregó en la sección Invasión Plan de Ayala 3.

Recordó que la primera entrega de despensas de Palestinos fue de 80 en un terreno llamado Invasión Arboleda Sur; la segunda de 120, en el sector Invasión San Luis; la tercera y cuarta en Invasión Guadalupana con 95 y 105, respectivamente, porque es una colonia grande, y la quinta en Invasión Las Torres con 125. Además, en sus recorridos por esas colonias ya entregó 25 despensas a personas que ve en la calle y que salen en busca de ayuda o trabajo.

“Sinceramente tengo miedo de entrar a esos lugares perdidos en el monte, pero la necesidad que veo en ellos me lleva a estos lugares”, dijo. “Los apoyos que ya llegan por parte de Palestinos y recientemente de los gobiernos del Estado y del Ayuntamiento hace que no ocurra lo que sucedió en Umán (el robo de despensas). Agradezco las manos generosas de los empresarios que aportan a Palestinos para hacer posible la entrega de estas despensas a esta gente humilde. No me rajo, vamos por más despensas si me siguen ayudando”.

Dijo que la situación en estos terrenos invadidos por gente pobre que no tiene empleo fijo ni casa propia es conmovedor y triste porque en el sector Invasión Las Torres Sur vio madres de familia con 2, 3, 4, 5 y hasta 6 hijos. Carecen de agua potable y generalmente acarrean agua desde algún punto cercano, así como se ve en las comunidades africanas donde hay sequía.

“Me llena de satisfacción cuando de sus rostros de desesperación y desánimo sale alguna sonrisa, palabras de agradecimiento, no es por nada, pero para estas familias las despensas les devuelven la alegría, la esperanza y el deseo de sobrevivir, aun en las condiciones muy precarias en que viven”.

Osorio Vázquez señala que le asombra la honestidad de estas personas porque le ha tocado ir a esos asentamientos y ya pasaron las brigadas del gobierno estatal y municipal, y le informan: “Ya nos dieron despensa”, pero él reparte las que lleva porque sabe que las dotaciones solo duran unos días y mientras más reciban, más tendrán para comer en esta prolongada contingencia sanitaria.— Joaquín Chan Caamal.

Al dirigente de Palestinos le queda claro que su labor conjunta con los empresarios que lo apoyan, sólo es un granito de arena para los programas de reparto de despensa del gobierno estatal y municipal y su filosofía es ayudar al que menos tiene.