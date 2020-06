"No nos han contactado", afirma esposa de paciente enviado a Valladolid

MÉRIDA.- Diana Manzanilla Díaz de León, esposa del paciente Covid que fue trasladado a Valladolid por falta de espacio en la clínica del Issste de la colonia Pensiones, negó que algún funcionario de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Yucatán le haya contactado para ofrecer algún tipo de apoyo.

La señora Diana relató, vía telefónica, que está en la ciudad de Oriente y junto con su madre tuvieron que rentar un cuarto de hotel, porque no pueden permanecer afuera del Hospital General de esa ciudad, donde ayer por la tarde internaron a su esposo.

Negó y desmintió la información que había dado una persona del gobierno del Estado sobre que Mauricio Vila Dosal había instruido al secretario de salud, Mauricio Sauri Vivas, para ponerse en contacto con la familia del hombre.

"Es mentira eso de que Sauri Vivas ya habló con nosotros. Ningún funcionario, ningún directivo de la SSY se ha puesto en contacto con nosotros", dijo la mujer.

Explicó que la única persona de esa dependencia que les ha hecho alguna llamada es el médico que atiende a su esposo.

Detalló que el hombre se encuentra estable, delicado, pero estable, conectado a un ventilador para que pueda respirar de manera normal.

En el informe médico que recibieron esta tarde, le notificaron que a su esposo ya se le había aplicado la prueba Covid-19.

"Yo lo que quiero es que a mi esposo se le atienda de la mejor manera posible, y que esta situación no tenga beneficio sólo mio, si no para todas las persona, a la población en general. Nosotros pudimos trasladarnos a Valladolid, pero ¿y los que no tienen dinero o vehículo para trasladarse?", menciono la mujer.- Gabriel Chan Uicab