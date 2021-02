“No podemos allanar predios”

El proceso sobre los baldíos toma hasta tres meses

Cada año el Ayuntamiento de Mérida recibe 2,000 reportes de terrenos baldíos de los cuales unos 1,500 se atienden de manera satisfactoria, informa Ricardo Cebada Ricalde, subdirector de Gobernación.

Los restantes, señala, se van a notificaciones por edictos o se quedan en que no contestan el oficio y se van retrasando por diferentes circunstancias.

“Tenemos una buena respuesta de los ciudadanos o las empresas cuando logramos localizarlos, y en un 80% (de los casos) limpian el predio”, asegura el funcionario.

En entrevista con el Diario a raíz de quejas de vecinos por terrenos abandonados en diferentes puntos de la ciudad, explica que el Departamento de Predios Baldíos no es como el de incendios en el que llaman e inmediatamente salen a atender el reporte.

Además, añade, el departamento ve procedimientos administrativos y la mayoría de éstos se inicia con una denuncia a Ayuntatel.

“Cuando llega (la denuncia), el departamento tiene que corroborar. Como es un predio baldío no tiene una nomenclatura, hay que mandar a constatar que efectivamente el predio baldío existe y que sea el que están denunciando”.

Una vez que se corrobora que el predio sí existe se levanta un expediente y se empieza a localizar al propietario en la base de datos del Registro Público y el Catastro.

En los casos en que no se encuentra al propietario por diversas circunstancias, se giran oficios a Población o Finanzas para tratar de ubicar el último domicilio de la persona propietaria y tener un debido proceso administrativo.

Cebada Ricalde menciona que hay casos en que el propietario ya falleció o, en el caso de personas morales, tienen su sede en otras ciudades.

Cuando el propietario es identificado, se le cita e informa que está incumpliendo con un reglamento y que debe limpiar o recoger la basura del predio, dependiendo de cuál haya sido el reporte.

Un procedimiento administrativo, señala el funcionario, puede tardar cuando mucho tres meses.

Pero, indica, “la gente está acostumbrada que cuando llamas por un bache o una luminaria son (atendidos en) tres o cinco días. Aquí lo que no entienden las personas es que el predio baldío al ser una propiedad privada, no podemos allanar el predio y entrar. Si está bardeado no podemos romper candados o saltar”.— IVÁN CANUL EK

El funcionario resalta que el asunto de los terrenos baldíos no es un problema que el Ayuntamiento genera o en el que tiene la culpa. “Nosotros trabajamos con base en la denuncia ciudadana (…) La responsabilidad del ciudadano es reportarlo”.

En el caso de los vecinos ue se quejan de que llevan muchos años viviendo cerca de un terreno baldío sin que las autoridades solucionen el problema, indica, “lo más seguro es que lo tengan que reportar dos o tres veces al año por las lluvias, pero no quiere decir que en 50 años nunca se haya limpiado”.

De un vistazo

Castigo

Cuando no se limpia el baldío, entonces se levanta el acta y con todas las formalidades se le empieza al propietario del predio un procedimiento administrativo que conllevará a una sanción. El monto de las multas, dice el funcionario, están establecidas en el artículo 37 del Reglamento de Limpieza y Sanidad de Bienes Inmuebles del Municipio.