“No podemos suavizar las medidas de control”

La pandemia no se ha controlado, dice especialista

A seis meses del primer caso de Covid-19 en Yucatán y pese a la baja en tres indicadores epidemiológicos en las últimas semanas, esta enfermedad viral no está controlada. Aún hay un largo camino por transitar para los yucatecos.

El doctor Manuel Baeza Bacab, especialista en inmunología clínica y alergia, recuerda que la Secretaría de Salud estatal reportó el primer caso confirmado en el estado el 13 de marzo. Fue un caso importado de España, pero a partir de ese momento los yucatecos vivimos en “modo pandémico” porque la pandemia del SARS-Cov-2 ha castigado a los yucatecos con más de 16,000 personas contagiadas y más de 2,000 fallecimientos; incluso, agosto fue el peor mes de la enfermedad en Yucatán.

El galeno reconoce que en las últimas tres semanas se ha notado en las estadísticas oficiales un descenso en tres indicadores básicos: el número de casos por día, las hospitalizaciones y los fallecimientos, y esto hace creer a muchas personas que la pandemia está terminando. Sin embargo, esto no es así, la pandemia no se ha controlado y todavía nos espera un largo camino.

“Los especialistas en proyecciones epidemiológicas construyen diversas teorías y escenarios para mitigar la propagación y el impacto del SARS-CoV-2 y, aunque sus pronósticos varían, están de acuerdo en dos cosas: 1) el Covid-19 llegó para quedarse, y 2) el futuro depende de muchas incógnitas; por ejemplo, si las personas desarrollan inmunidad duradera, si la estacionalidad afecta su propagación, y quizá lo más importante, las decisiones que tomen los gobiernos y las personas”, explica.

Se le pregunta por qué el virus es peor de lo previsto y responde:

“Al parecer la mayoría de los especialistas en el modelado del comportamiento de enfermedades infecciosas han tenido problemas con sus predicciones, principalmente debido a un hecho fundamental: el SARS-CoV-2 es un virus nuevo. De tal manera que muchos de los planteamientos se establecieron sin bases firmes. Hoy seguimos aprendiendo. Todavía no estamos seguros si la inmunidad es duradera, incluso se desconoce en su totalidad la fisiopatogenia del virus, en estos ocho meses de su aparición en China han surgido diversas hipótesis que deberán demostrarse y construir nuestro conocimiento alrededor del agente infeccioso”.

“Por otro lado, al ser un nuevo agente infeccioso toda la población mundial es susceptible de infectarse en diferente intensidad lo que provoca casos asintomático, leves, moderados y graves, pero todos son contagiosos. Para terminar, ni siquiera conocíamos los síntomas de la enfermedad, por ejemplo, ahora sabemos que puede provocar trastornos del gusto y del olfato, aunque no lo presentan todos los pacientes. No todo es desalentador, también sabemos ahora que no existe una transmisión de la madre a su hijo durante el embarazo, que la leche materna es segura y que inclusive proporciona anticuerpos de defensa contra SARS-CoV-2”.

Control

Para el doctor Baeza Bacab, la pandemia puede quedar controlada si la ciencia médica desarrolla una vacuna efectiva para prevenir la infección, como ya está ocurriendo en estos momentos en varios países, o tener un tratamiento farmacológico específico que cure la enfermedad, pero dice que para poner fin a la pandemia el virus debe eliminarse de todo el mundo, lo que es casi imposible. Entonces, se tendrá que confiar en que las personas desarrollen suficiente inmunidad a través de infecciones o de una vacuna, pero para que ocurra esta inmunidad de rebaño se necesita que el 55 o el 80 por ciento de la población se haya infectado.

“Solo que el inconveniente es que si estos niveles de infección ocurren de manera natural, entonces habrá una altísima mortalidad”.

“El curso de la pandemia el próximo año dependerá en gran medida de la llegada de una vacuna eficaz y de cuánto tiempo se mantenga su efecto protector después de la vacunación”, dijo.

“La evidencia sobre vacunas señala que algunas, como la de sarampión, producen protección durante décadas, y otras, como la influenza, desaparecen con el tiempo. Con relación a estas vacunas, la noticia principal que ha acaparado las redes sociales de todo el mundo es la suspensión temporal de los estudios de la vacuna de Oxford, la que estaba a la cabeza de la carrera por la vacuna, a causa de un efecto secundario todavía no declarado. Sin embargo, de acuerdo con la OMS se están estudiando 26 vacunas en humanos y seis de ellas ya están en la fase final, por lo que este tropiezo, que es esperado cuando se elabora una nueva vacuna, no debe hacernos perder la esperanza de tener una vacuna el próximo año”.

Todavía hay dudas sobre la temporalidad de la inmunidad del Covid-19 entre los contagiados por lo que puede darse brotes anuales o cada dos años y en diferentes estaciones del año porque la pandemia no se presenta de la misma manera en todos los países. Y ya está comprobado que donde hay población adulta y vulnerable causa mayor daño en las personas.

¿Cuáles son las proyecciones médicas en la segunda ola de reactivación económica que está en marcha en Yucatán?

“Esta nueva ola de reactivación no solo incluye actividades económicas sino también sociales. Sabemos que estarán abiertos los cines, los servicios religiosos, los gimnasios, museos, restaurantes, bares e inclusive algunos destinos turísticos, entre otros. Todavía no sabemos qué va a ocurrir, el futuro depende en gran medida de la reanudación del tejido social y del tipo de prevención que llevemos al cabo”, señala.

“Los modelos de control exitosos sugieren que los cambios de comportamiento pueden reducir la propagación del Covid-19 si la mayoría de las personas cumplen con las medidas de prevención, no tiene que ser la totalidad, se ha estimado que si el 65% de las personas son cautelosas en público, lo que significa lavarse las manos, mantener el distanciamiento social y utilizar un cubrebocas, se podría prevenir nuevos picos de la infección”, apunta el galeno.

“En esta nueva ola de reactivación no podemos suavizar las medidas de control y restricción, esto implica estar atentos a los posibles brotes de la enfermedad. Por lo tanto, forzosamente tendremos que continuar vigilando y aislando a los casos nuevos, así como rastrear a sus contactos, lo que incluye el tráfico aéreo que podría traer un número sustancial de casos importados”, reitera. — Joaquín Chan Caamal

“El rastreo de contactos debe ser rápido y extenso, algunos estudios sugieren que para controlar un brote se debe rastrear al 80 por ciento de los contactos, lo que lleva a un mayor número de pruebas”.

El cambio de estación de verano a otoño podría complicar la salud de los yucatecos porque muchos virus respiratorios humanos tienen oscilaciones estacionales con brotes por el aire frío de invierno, como la influenza, y la baja en las defensas del aparato respiratorio, por lo que podría favorecer el surgimiento de casos de Covid. Por tanto, debería de haber un reforzamiento de la inmunización contra la influenza.

Normalidad

“El futuro es incierto, pero estamos seguros que la vida ‘normal’ no volverá a ser como la conocimos, que nos espera un largo camino en la pandemia y nos tendremos que adaptar a una ‘nueva normalidad’ para sobrevivir”, señala el doctor Manuel Baeza Bacab, especialista en inmunología clínica y alergia.