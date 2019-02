“No puedo encargarme de mi nieto” 

El gobierno dice que no cerrarán las guarderías

“Yo trabajo, no puedo hacerme cargo de mi nieto, no me sentiría tan tranquila como cuando lo cuidan en una guardería”, señaló Amalia Cambranes Chi al salir de la reunión que ayer sostuvo en la Secretaría de Bienestar junto con varios padres de familia preocupados por el futuro de las estancias donde quedan a resguardo sus hijos mientras salen a trabajar.

Amalia, de 54 años de edad, trabaja en una cocina económica y por eso no puede encargarse de su nieto Carlos Farid, de año y medio, quien asiste a la guardería “Nenucos” de la colonia Chuburná de Hidalgo, pues sus padres laboran todo el día.

De ahí su preocupación del que se cierren estancias como a la que acude su nieto.

Según la entrevistada, las autoridades de Bienestar aseguraron que no habrá cierre de guarderías y que en cambio se brindará apoyo directo a aquellos niños que lo requieran.

“A mí y a otros padres de familia nos recibieron muy bien las autoridades, nos escucharon con atención y nos explicaron que no se busca cerrar estancias, sino que los padres reciban directamente el apoyo oficial para el sostenimiento de los niños en las guarderías”, dijo.

“Nos explicaron que en breve se visitará a las familias cuyos hijos acuden a las guarderías y recibían el apoyo oficial, a fin de asegurarse de que lo necesitan y están haciendo uso de dichos espacios”.

“Se nos dijo que para solventar las mensualidades no cubiertas de enero y febrero de este año, cada familia recibirá el apoyo de $1,600 en efectivo; a partir de marzo el apoyo será depositado mensualmente a la tarjeta, como $800”.

La señora Cambranes dijo que su nieto Carlos Farid sigue asistiendo a la guardería y hasta ahora solo se les solicita una cuota de apoyo para la comida del niño, $30 semanales.

“Quiero mucho a mi nieto, pero no me sentiría tranquila llevándolo conmigo al trabajo, una cocina no es precisamente el mejor lugar para cuidar a un niño que corre por todos lados; en cambio en una guardería está al cuidado de gente muy capaz, en un espacio idóneo, donde tiene toda la atención y está a gusto”.— Emanuel Rincón Becerra

“Cuando salgo del trabajo a las tres de la tarde, paso a tiempo para recogerle y llevarlo a casa. La guardería te resuelve muchas cosas, que desaparezcan sería un error porque yo no podría hacerme cargo de Carlos Farid”, concluyó.