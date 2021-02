No renuevan contratos

Personal de salud pausará trabajos administrativos

Una delegación de trabajadores de la salud acudió el martes pasado a las oficinas de esa secretaría con la esperanza de que les atendiera su titular, Mauricio Sauri Vivas, a fin de exponerle la situación por la que atraviesan de falta de renovación de contratos.

Esto no fue posible, así que el grupo se limitó a entregar un documento en el cual se exponen las inquietudes del personal médico y la disposición de seguir prestando el servicio médico, más no el administrativo.

Es decir, se seguirá dando consulta y atención a los pacientes, pero se retendrán los informes que de manera periódica esas jurisdicciones deben realizar ante la Secretaría de Salud.

Fuentes cercanas al personal médico de la jurisdicción número 1 indicaron que en ésta hay alrededor de 30 unidades de salud o clínicas rurales que son atendidas por unos 40 médicos.

La jurisdicción número 1 abarca los servicios de salud en la costa yucateca, desde Progreso hasta Dzilam de Bravo, así como Hunucmá, Texán de Palomeque, Paraíso, Maxcanú, Tibolón, Sotuta y Dzoncauich, entre otros.

Los médicos, cuya identidad se omite porque temen represalias, coincidieron en que la renovación de los contratos laborales, la falta de pago y el riesgo de laborar sin haber recibido aún la vacuna contra el Covid-19 los coloca en una posición de vulnerabilidad.

También indicaron que está en riesgo su salud, su vida, y la atención oportuna del servicio médico en comunidades apartadas del interior del estado, unidades y clínicas es la diferencia entre la vida y la muerte en la población de menores ingresos y marginada.

“Sabemos que el personal médico de Progreso, Santa Rosa y Kanasín recibió vacunas que sobraron de los procesos de vacunación de los principales hospitales y unidades que atienden pacientes Covid; a nosotros no nos preocupa cuándo llegará la segunda dosis de la vacuna porque ni siquiera hemos recibido la primera y así hemos estado trabajando”, dijo el entrevistado.

“Al problema de la vacunación se suma la incertidumbre laboral; los contratos del personal médico al servicio de la SSY se suscriben cada seis meses, o al menos así fue hasta el semestre enero-junio de 2020”, refirió.

“En julio nos informan que ahora los contratos serían trimestrales, y así suscribimos los convenios julio-septiembre y agosto-diciembre. En enero pasado se debió firmar el trimestre correspondiente, pero ya estamos a 5 de febrero y no hemos firmado contrato ni se nos ha pagado, lo cual nos parece injusto porque con contrato o sin contrato, pago o no pago, y pese a la pandemia del Covid, ahí seguimos dando la consulta”, añadió.

Al parecer, se dijo, el problema está presente en las tres jurisdicciones.

A esto se suman los rumores de que la SSY ya no firmaría las renovaciones de contrato del personal médico bajo los acuerdos del contrato federal “U-013” con el que han venido trabajando, modalidad sobre la cual el gobierno federal ha anticipado mejores prestaciones y beneficios para los médicos, pero que al parecer la SSY ya no quiere apegarse.— Emanuel Rincón Becerra

Quejas Secretaría de Salud

Trabajadores del sector salud se dijeron preocupados porque no se han renovado contratos.

No más informes

Los entrevistados anticiparon que mientras no haya respuesta a sus demandas continuarán brindando la consulta como de costumbre, pero ya no rendirán informes periódicos a la SSY.

Atención médica

“Consulta seguirá habiendo, los pacientes que acudan a las clínicas rurales y unidades médicas comunitarias serán atendidos por los médicos como siempre se ha hecho, nada en ese sentido cambia. Lo que ya no haremos hacer es administrativamente rendir los informes de las unidades que la SSY requiere en forma periódica. Sí los vamos a realizar, sí se levantarán, la información no se perderá, solo que no se entregará sino hasta que se resuelva por lo menos nuestra situación laboral”, concluyó uno de los afectados.