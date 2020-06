“No sabemos cuánto durará la pandemia”, afirma especialista

Un análisis de datos oficiales que realizó el doctor en física Antonio Bouzas, profesor investigador de la Unidad Mérida del Cinvestav, confirma una aceleración de contagios de Covid-19 día a día y hasta el momento no es posible saber cuánto tiempo durará esta tendencia creciente de la enfermedad en Yucatán.

“Está bien claro que tampoco puede esperarse un máximo global en el futuro cercano”, señaló el científico de origen argentino que radica en Mérida desde 1997.

El doctor Bouzas precisó que no es médico especialista, no es experto en el control de pandemias y tampoco trabaja con modelos matemáticos de pronósticos, sino sólo analizó los datos oficiales que difunden las secretarías de salud federal y estatal. Sin embargo, dijo que en este trabajo de análisis incluyó una predicción del científico de origen chino Youyang Gu, quien sí usa los modelos matemáticos y vaticina que a partir de la tercera semana de julio empezaráuna mejoría en México.

“Parece bastante claro que lo peor de la epidemia está en el futuro, no en el pasado, y que de ningún modo se le ha ‘domado’ ni en el ámbito nacional ni estatal”, destacó el investigador del Cinvestav Mérida.

“Ojalá las tendencias empiecen a mejorar, como predice Youyang Gu, que sería a partir de la tercera semana de julio o quizá antes”.

Para sustentar sus análisis estadístico diseñó unas gráficas con datos de las secretarías de salud federal y estatal sobre Covid-19 hasta el 19 de junio pasado sobre las tendencias de contagios confirmados y sobre letalidad de la enfermedad. En el último tercio de abril empezó una tendencia acelerada de crecimiento de contagios en Yucatán, pero se moderó significativamente, hasta que en el primer tercio de junio volvió un repunte acelerado y alcanzó una tasa de crecimiento de casos de 2.1% y aumentó a 2.6% y ahora, en los últimos días se observa una nueva aceleración.

Medidas

El científico destacó que fue exponencial la disminución de la tasa de crecimiento y consideró que se debió probablemente a las restricciones del movimiento de personas, a la sugerencia de mantener la sana distancia, del uso del gel y el confinamiento lo que ocasionó que el número de casos crezca lentamente en el Estado. Sin embargo, en los últimos días de este mes volvió una aceleración de contagios y de 7.1% pasó a 8.9%.

“No sé qué ocurrió en esta nueva aceleración. Esa información la puede confirmar la Secretaría de Salud sobre las causas de que la epidemia empezara a crecer rápido de nuevo. Quizá incrementaron el número de test o se relajaron las medidas sanitarias. Los que saben a ciencia cierta que está pasando es la Secretaría de Salud”.

(El secretario de salud Mauricio Sauri Vivas declaró recientemente al Diario que son tres causas que ocasionan el aumento de contagios en este mes de junio: el aumento de las pruebas en las personas, la mayor movilidad de personas que hubo por las inundaciones y la reactivación económica en la “ola uno”, y el relajamiento de las medidas sanitarias dispuestas).

El doctor Bouzas dijo que las estadísticas muestran que la tasa de crecimiento promedio diario de número de casos positivos, desde que empezó la epidemia, cambia a diario, disminuye y vuelve a acelerar, lo que le hace sospechar que se relajan las medidas sanitarias.

Con este comportamiento del virus, ¿qué pronósticos habría para Yucatán?, preguntó el reportero.

“A partir de los datos no se puede hacer esas predicciones, se necesita un modelo dinámico matemático como el que usa el científico chino”, respondió.

“Como muestra la tendencia de crecimiento constante éste se mantiene cinco días, puede dar una idea de lo que pasará en cinco días, es una predicción limitada.

¿Cuándo ocurrirá el pico máximo de la pandemia?

“En la gráfica de contagios se nota una aceleración, se ve que el número de casos ha estado aumentando. Es razonable pensar que continúe unos días más este crecimiento y lo que es seguro es que el máximo no ocurrirá ni hoy ni mañana, no sabemos cuánto durará”, explicó. “La curva bastante empinada de crecimiento durará unos días más, no estamos en el pico en estos días ni no sabemos en cuánto tiempo llegaremos al máximo para que empiece un descenso”.

Lo que recalcó el doctor Bouzas es que el modelo dinámico matemático del científico chino Youyang Gu predice que el pico de la epidemia en México será a partir del 22 de julio. Habría que esperar esta fecha para ver si es acertada la predicción.

Respecto a la letalidad del coronavirus en Yucatán dijo que las estadísticas arrojan que también crece, no esperan que llegue pronto al pico de inmediato y la tasa de letalidad es alta con porcentajes de 10 a 11% muertes diarias.— Joaquín Chan C.

Para México, según esa predicción futura, el científico predice que los nuevos contagios diarios alcanzarán el máximo y comenzará una disminución a principios de la tercera semana de julio, y los casos fatales diarios a partir de mediados de la segunda semana de agosto. Estas fechas, precisó el doctor Bouzas, están lo suficientemente lejanas como para no contradecir los datos actuales.

Enfermedad

El doctor en física Antonio Bouzas, investigador del Cinvestav Mérida, recalcó que la epidemia ya entró a la cuarta semana de junio y los modelos matemáticos que predecían un pico de los casos positivos o fatales en mayo o junio en el país o en algún estado no se cumplieron, esos pronósticos quedaron fuertemente desfavorecidos.

Predicciones

Ahora quedan vigente las predicciones del científico chino Youyang Gu que los medios han citado en el modelo (http://covid19-projections.com) de este autor (http://twitter.com/youyanggu ) que se consideran precisas.