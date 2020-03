“No salgas de casa”

“Que esto termine pronto”, dicen en el confinamiento

Recibimos de la yucateca Paola Herrera, colaboradora del periódico “Marca”, desde Madrid sus comentarios sobre la crisis del coronavirus

Hoy (por ayer) se cumplen nueve días de la última vez que estuve fuera de casa. Ya son nueve días en los que mi única salida y la que espero con más ganas es la de las 8 de la noche, hora en la que salgo al balcón, saludo a mis vecinos y comenzamos a aplaudir en honor a los sanitarios, los farmacéuticos, la gente que está en los hospitales y todas aquellas personas que se encuentran atendiendo en los supermercados.

Los aplausos son cada día más fuertes. Se unen gritos y el “yo me quedo en casa” se corea en cada uno de los balcones. Los primeros días era muy emocionante, poco a poco esa emoción se ha convertido en frustración. No sabemos cuántos días más estaremos así.

Pero seguimos saliendo al balcón con las mismas ganas de al menos, por un minuto, respirar aire con menos contaminación y ver gente que seguramente siente lo mismo que tú.

El viernes hice una colaboración para una televisora de Puebla, donde me pedían que contara lo que estábamos viviendo en Madrid. Esa noche, reporté 4 mil personas infectadas de coronavirus. Sólo han pasado 6 días y en España ya son 17 mil personas contagiadas, y el presidente Pedro Sánchez ha dicho que todavía viene lo peor.

Discusión

La oposición sigue peleando con el gobierno, sobre si las medidas de seguridad tomadas fueron demasiado tarde, pero eso qué importa ya. El mundo ha evolucionado, el virus ha evolucionado y gracias a Dios, la tecnología lo ha hecho también.

Hoy, ustedes que están al otro lado del océano, saben perfectamente lo que está sucediendo en Europa. Han ido viendo el crecimiento de este virus con el paso de los días. Saben exactamente las medidas que se están tomando desde aquí. ¿Qué les hace pensar que no llegará hacia ustedes?

Olvidemos por un momento si nuestro presidente no ha sido capaz de tomar las medidas necesarias, de cerrar las fronteras y de subir la guardia para poder enfrentar al coronavirus. Hoy no se trata de él, se trata de nosotros y de la gente de nuestro alrededor.

Edades

Es verdad, no está muriendo tanta gente joven, pero ¿por tener mayor edad, la gente es menos importante? Aún hay tiempo, hazlo por ti, pero también hazlo por todas las personas que tienes alado. Infórmate, no salgas de casa, el mundo no se va a acabar porque no pises la calle por unos días, lávate las manos y por todos los medios, intenta disfrutar del encierro.

Aprovecha las cosas pequeñas. Haz ejercicio en casa, ordena, reordena otra vez y vuelve a ordenar. Platica con tu familia, hagan cosas que no hicieron nunca. Hace un par de días leí algo que publicó un vecino y que me causó mucha gracia y decía más o menos así: “He tenido tiempo para platicar con mi mujer y me parece una persona muy agradable”, puede causar risa, pero es real.

A veces olvidamos que lo verdaderamente importante, son las personas que tenemos a nuestro lado, así que llegó el momento de ser nuestros propios héroes en esta historia.

Reciban un cordial saludo desde un pequeño departamento en Madrid, 5 minutos antes de que den las 8 de la noche y salga a aplaudir con más fuerza que nunca, con mi México en la mente y con el deseo de que esto termine pronto.

Síguenos en Google Noticias