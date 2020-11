No se contemplan nuevos impuestos

El presupuesto del gobierno será de $38,067 millones

El Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto, en sesión realizada ayer analizó y aprobó por unanimidad la propuesta de egresos e ingresos para 2021, que el Poder Ejecutivo enviará este miércoles 25 al Congreso estatal, se indica en un comunicado.

El gobernador Mauricio Vila Dosal encabezó la sesión de ese consejo, integrado en su mayoría por representantes de la sociedad civil, cámaras empresariales y áreas productivas del estado, así como la academia y los colegios de profesionales y expertos en administración y finanzas, en la que se analizó, discutió y aprobó la propuesta de paquete fiscal para el siguiente año.

En la sesión, los integrantes del consejo aprobaron un proyecto de presupuesto para el próximo año que será de $38,067 millones. Esta propuesta de egresos e ingresos es una de las más austeras de las últimas décadas.

Con este proyecto se hará frente a los retos ocasionados por los recortes de la Federación, ya que Yucatán recibirá 1,848 millones de pesos menos que este 2020, sin contar los fondos de nómina.

A pesar de esta situación, la propuesta de ingresos para 2021 no considera nuevos impuestos, en solidaridad a la delicada situación que atraviesan las familias yucatecas. Solo habrá actualizaciones y ajustes de derechos, en su mayoría por nuevos servicios que se prestarán.

En un ejercicio transparente y de rendición de cuentas, que se realiza en Yucatán desde el inicio de la administración que encabeza Vila Dosal, el Consejo Ciudadano coincidió en la postura del gobierno del Estado de proteger la salud de los yucatecos, garantizar el clima de seguridad, privilegiar la recuperación económica y la generación de empleos.

Recortes

Se recordó en la reunión los esfuerzos realizados para hacer más eficiente el gasto público; es decir, cómo hacer más con menos. Una de esas medidas fue recortar el gasto general de todas las dependencias, con excepción de las relacionadas con los sectores clave y atención a población vulnerable

Específicamente, el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra pública en Yucatán tuvo recortes de -87% (-326 millones 495 mil 598); la Secretaría Fomento Turístico, -53% (-67 millones 650 mil 912 pesos); el Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, -48% (-177 millones 262 mil 369 pesos); las Juntas de Asistencia Privada del Estado de Yucatán, -39% (-2 millones 224 mil 693 pesos) y de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, -38% (-43 millones 071 mil 690 pesos); y Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán, -37% (-2 millones 839 mil 305 pesos).

Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Rural -33% (-95 millones 449 mil 388 pesos); Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán -32% (-2 millones 299 mil 019 pesos); Secretaría de Fomento Económico y Trabajo - 29% (-130 millones 532 mil 589 pesos); Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación -27% (-7 millones 007 mil 188 pesos); Instituto Yucateco de Emprendedores -26% (-8 millones 934 mil 754 pesos) y Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán -26% (-73 millones 125 mil 928 pesos).

El Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán, de -25% (-17 millones 107 mil 528 pesos); Secretaría de Investigación, Innovación y Educación superior -24% (-42 millones 292mil 748 pesos) y la Secretaría de la Cultura y las Artes -20% (-89 millones 401 mil 491 pesos). También sufre recortes la Secretaría General de Gobierno , de -11%. (-52,322,383).

Al respecto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, Alberto Abraham Xacur, destacó que este Consejo representa una oportunidad para las organizaciones empresariales de participar en un tema como es el presupuesto del gobierno del Estado, sobre todo en el difícil entorno económico que se vive, por lo que resaltó la importancia de esta iniciativa que es única en el país.

“La propuesta que aprobamos hoy es de un presupuesto austero, en el que no se no se ponen nuevos impuestos, sabemos de lo delicado de las finanzas públicas ante los recortes presupuestales federales, pero agradecemos al gobierno del Estado el apoyo que ha otorgado durante este año difícil a las empresas y a los yucatecos, pues no recibimos algo de nadie más”, aseveró el también dirigente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

En su turno, el presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Raúl Aguilar Baqueiro, del Instituto Mexicano de Finanzas (IMEF), José Antonio Silveira Bolio y los representantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Mérida, Armando Chapur Achach y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Amenoffis Acosta Ríos, resaltaron la apertura y diálogo que existe en este Consejo para trabajar juntos por Yucatán frente a este escenario económico adverso.

Valoramos este espacio de discusión y estamos comprometidos a seguir trabajando para mejorar los mecanismos que contribuyan a hacer mejor esta tarea, para que siempre lleguemos a consensos, aun en medio de nuestras diferencias, externó Silveira Bolio.

En su mensaje, Vila Dosal agradeció la contribución de cada uno de los integrantes ciudadanos de este consejo y el trabajo que se realiza.

El gobernador reiteró que la propuesta de presupuesto para el 2021, aprobado por este Consejo y que se enviará en breve al Congreso del Estado, no contiene nuevos impuestos y es austero, pues considera un fuerte recorte al gasto corriente de las dependencias estatales.

“Lo que la gente necesita en estos momentos es certidumbre, por eso les agradecemos el apoyo que ustedes están brindando a través de este Consejo conformado por una mayoría ciudadana. Reconocemos la sensibilidad de entender y escuchar cuál es la problemática, por su disposición al diálogo que está marcando una forma de hacer las cosas como no se hace en otras partes del país”, finalizó el gobernador.

En la sesión se analizó, entre otros asuntos, la drástica reducción de recursos federales en el periodo 2018-2021, que en términos reales ascienden a 5,810 millones de pesos, siendo el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán la entidad que ha cargado con la mayor parte de esta disminución: en total, durante el período analizado, se le ha reducido 5,758 millones de pesos a su presupuesto.

La reducción al Poder Ejecutivo representa el 99% del recorte de recursos federales a Yucatán, y sólo el 1% ha sido aplicado a los demás poderes, organismos autónomos y municipios.

El gobierno del Estado aplicó un plan de austeridad que ha considerado, entre otros rubros, la desaparición y fusión de dependencias, que pasaron de 77 a 65; el adelgazamiento de la nómina y la eliminación de lujos: se devolvieron 791 vehículos y se cancelaron 593 líneas de celulares.

El Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto fue un compromiso de campaña del gobernador Vila Dosal que hoy es una realidad y se instaló en los primeros días de su administración. Es un organismo único en su tipo en el país, y ha sido reconocido como una de las mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas por diversas asociaciones nacionales, como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En la sesión estuvieron presentes el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Yucatán A.C., Russel Arcila Sosa, el rector de la Universidad Marista, Miguel Ángel Baquedano Pérez y los representantes de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), Manuel Escoffié Aguilar, y de la sociedad civil Alberto Reyes Carrillo y Álvaro Garza R. de la Gala.

La lista la completan las titulares de las Secretarías General de Gobierno, María Fritz Sierra, de la Contraloría General del Estado, Lizbeth Basto Avilés y de Administración y Finanzas (SAF), Olga Rosas Moya; el director de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY), Juan Carlos Rosel Flores; el secretario técnico de Planeación y Evaluación, Rafael Hernández Kotasek; el coordinador General de Asesores del estado, Álvaro Juanes Laviada y el consejero Jurídico, Mauricio Tappan Silveira.