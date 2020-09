No se cuestiona la estrategia sino la actitud de los influencers: SNDTSC

MÉRIDA.- Mediante un segundo comunicado La Comisión de Seguridad y Salud del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reiteró su postura sobre los Influencers en Uxmal.

A continuación el comunicado íntegro:

Por medio de la presente, se emite un segundo comunicado, dando precisión a los puntos ya expuestos el día 27 de septiembre del presente año, no sin antes señalar, que nuestra intensión como Comisión de Seguridad y Salud del trabajo, en conjunto con el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, Sección Yucatán (SNDTSC), en hacer valer las condiciones sanitarias necesarias previstas por la Secretaría de Salud Federal, así como la consecuente Secretaría de Salud Estatal y las disposiciones que ya han sido señaladas por el propio Gobernador del Estado de Yucatán, Lic. Mauricio Vila Dosal donde enfatiza principalmente, el uso obligatorio del cubrebocas y mantener la sana distancia.

Estamos convencidos de que sólo trabajando en forma conjunta, podremos salir adelante y contener la propagación del virus del Sars-Cov2 que produce Covid-19 y en ese mismo sentido, es que desde antes que se diera la orden de reapertura de Museos y Zonas Arqueológicas, en tiempos del confinamiento inicial, el INAH, los Trabajadores, la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el SNDTSC, realizaron las tareas para poner en práctica los protocolos específicos para la zonas arqueológicas, exhortando a los compañeros y compañeras de trabajo a tomar cursos para la capacitación y manejo sanitario de situaciones relacionadas con la pandemia que hoy vivimos. Parte del trabajo posterior a la instrucción de la Secretaria de Cultura Federal, Licda. Alejandra Frausto Guerreo, es realizar inspecciones, verificaciones, recomendaciones y evaluaciones de los protocolos de seguridad sanitaria y seguridad laboral en cada uno de los sitios que sean reabiertos, antes, durante y posterior al día que ocurra.

Esto nos lleva a tener una estrecha comunicación con el personal que labora en cada uno de dichos sitios, del registro de sus necesidades, problemas y áreas de oportunidad. Lamentablemente, antes de la reapertura y desde muchos años atrás, las carencias que como trabajadores han padecido son bastantes y con la llegada de la pandemia se intensificaron aún más. Nuestro compromiso como ya se mencionó y suscribimos, es hacer de la reapertura, lugares seguros y evitar a toda costa que se conviertan en focos de contagios y propagación del virus, razón por la cual, no podemos ser relajados ni condescendientes con aspectos que ponen en riesgo la salud de nuestra base trabajadora, el personal que ahí labora y las y los visitantes a los mismos sitios.

La Comisión y el Comité que suscribe nuevamente este comunicado y el anterior, hace notar la forma de trabajo durante esta nueva normalidad, poniendo en riesgo nuestra integridad como lo ocurrido en los incidentes carreteros, jornadas de trabajo exhaustas, que suelen comenzar desde las 4 am hasta las 20 o 22 horas y volver al día siguiente a otro sitio arqueológico o museo para hacer visitas de inspección, siempre con la disposición y preocupación de conservar las mejores prácticas de salud en los recintos culturales para mitigar el Covid-19.

Como parte de nuestro trabajo en la Comisión, al escuchar las problemáticas de los trabajadores y trabajadoras en las zonas arqueológicas, como la falta de radios para comunicación y apoyo mutuo en situaciones de riesgo, se dan ejemplos y siendo más claro, el que protagonizaron las personas denominadas influencers, que se salen de control por falta de comunicación al momento, entre los distintos lugares en los que un solo trabajador tiene enfrentar, como malas conductas ya relatadas de no respetar los señalamientos de los custodios que ahí laboran

Insistimos una y otra vez, no se cuestiona ninguna estrategia de promoción turística, ni metodologías de mercados, o quiénes cumplen o no con un perfil de difusión, etc. Esos aspectos no entran en nuestra jurisdicción de trabajo por lo que no es ni será de nuestra incumbencia hacer señalamiento alguno. Nuestro primer comunicado y el presente es rechazar enérgicamente cualquier conducta contraria a los mecanismos y protocolos establecidos para cada zona arqueológica y museo a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la cual, la Comisión de Seguridad y Salud de los trabajadores del INAH, es la facultada de hacer llegar, cumplir y verificar cada una de las medidas de reapertura y nueva normalidad.

Sostenemos categóricamente los puntos ya señalamos, previamente contenidos en las bitácoras de trabajo de cada zona, elaboradas por el personal que ahí labora y volvemos a hacer un llamado al público en general, a que cuando nos visiten en Zonas Arqueológicas y Museos del país, pero especialmente de Yucatán, respeten irrestrictamente las normas, reglamentos y protocolos de cada sitio arqueológico y museo, como es guardar en todo momento y al interior del recinto, la sana distancia, el uso de cubrebocas, el recorrido establecido sin la invasión de áreas acordonadas y siguiendo las indicaciones del personal de custodia del lugar, aspectos que no sólo están señalados en el sitio y en nuestro primer comunicado, cuestión que no se acotaron y que se hace constar en las propias fotos y vídeos del grupo señalado, sin justificación alguna.

Esta problemática, ya había sido considerado como un escenario que pasaría días antes de la apertura de Uxmal y otros sitios arqueológicos, se cuenta con documentos firmados por la Comisión, las autoridades del INAH, los trabajadores del sitio y funcionarios de CULTUR (como instancia del Gobierno del Estado) días previos a los hechos en los que hemos realizado cada una de las verificaciones sobre las condiciones en las que están operando los mismos sitios, que aunque poco a poco se van subsanando, todavía no cuentan con el 100% de los requisitos necesarios para una óptima operación en la nueva normalidad ni las medidas de higiene anteriormente dadas por las instancias pertinentes de salud federales y estatales, mismas que ya requieren ser resueltas en lo inmediato.

Nuestro exhorto, sigue y seguirá siendo el mismo, respetar cada uno de los señalamientos, medidas y protocolos de salud e higiene. Todo visitante, sin importar fama, procedencia, condición social, económica, política, religiosa, etc. es bienvenida(a) a visitar y disfrutar cualquier recinto del INAH durante la nueva normalidad, siempre y cuando respeten cada uno de los aspectos ya mencionados con anterioridad, ya que, dentro de nuestros principios de trabajo, está la no discriminación ni tratos preferenciales, ya que no creemos en que existan ciudadanos de primera o de segunda, con talentos histriónicos o no.

Lo sucedido, es un asunto de salud pública, donde la nueva normalidad implica nuevas formas de visitar lugares públicos, los cuales no se miden por likes, followers, reviews o cualquier otra métrica de redes sociales, por lo que reiteramos al público en general a apegarse a las indicaciones de cada sitio arqueológico y museo del INAH.

Por último, dejamos en claro, que no nos prestaremos a ningún otro aspecto ajeno a lo que ya hemos señalado, como prestarnos a estrategias publicitarias con intenciones políticas y/o mediáticas de cualquier funcionario(a) público(a) que pretenda hacer de esta situación un uso distinto al que ya se han hecho declaraciones y aclaraciones. Por su amable atención, gracias.

LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL DE YUCATÁN