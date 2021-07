Más detalles del rol del Congreso en fallo del TEEY

Felipe Cervera Hernández, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, manifestó que en el Legislativo no se definirá “culpabilidad o no” del gobernador Mauricio Vila Dosal en unas infracciones que se le atribuyen en tiempos electorales.

“Eso ya lo definió el Tribunal Electoral del Estado en una segunda resolución, después de que en una primera lo declaró improcedente”, apuntó. “La Sala Regional de Xalapa (del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) le dijo que lo tenía que revisar y ahora determinó que es culpable (el gobernador). La culpabilidad ya no está en duda”.

Ayer se confirmó que el Poder Ejecutivo impugnará el fallo del TEEY. De esta forma, será la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la que resuelva de fondo sobre este asunto.

Entrevistado sobre el tema, del que también informamos en la primera página, Felipe Cervera indicó que, independientemente de los recursos legales que pudiera utilizar el Ejecutivo, el Congreso tiene que avanzar en los puntos que le notificó el TEEY. La sanción, recordó, corresponde al Legislativo.

Explicó que se tienen que cumplir plazos y trámites: primero la Comisión Permanente tiene que convocar a sesión para recibir y turnar oficialmente el documento del Tribunal a la Comisión de Puntos Constitucionales. En ésta se discutirá la sanción aplicable al gobernador y, luego de llegarse a un dictamen, se convocará a un período extraordinario para que el pleno sesione y vote sobre el castigo a imponer.

Todo el proceso, considerando días inhábiles, podría llevar alrededor de una semana y media, enfatizó.

En cuanto a las sanciones aplicables, dijo que se tienen que ceñir a las establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán. Pueden ir desde apercibimiento en privado del funcionario hasta la inhabilitación en caso de que se considere una falta grave.— ÁNGEL NOH ESTRADA

¿Reincidencia? Detalles

Felipe Cervera dice que habrá que analizarse reincidencia o no en el caso de Mauricio Vila.

Antecedente

Después de recalcar que no ha leído el expediente y que se basa en los comunicados públicos del TEEY, el diputado priista subraya que hace tres años Vila Dosal fue sancionado también, siendo alcalde con licencia, por una falta similar. Así, apunta, habrá que ver si se le califica como reincidente o no, porque no es lo mismo un caso que se repite que uno cometido por primera vez.