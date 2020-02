“No se escucha la voz del sistema anticorrupción”

“No hay acciones”

El 31 de marzo próximo se acaba el periodo de Graciela Torres Garma en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Yucatán, por lo cual la Comisión de Selección inició el proceso para elegir a su sucesora, y como parte de ese procedimiento precisamente ayer se cerró el registro de candidatos.

La secretaría ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción informó que al cerrarse el registro de candidatos ayer se recibieron 20 sobres con propuestas de aspirantes a suceder a Graciela Torres, quien por cierto también dejará la presidencia del comité y, la nueva presidenta será Mónica Alicia Febles Álvarez Icaza.

Sobre este proceso, Blanca Estrada Mora, integrante del colectivo ¡Ya Basta!, señaló que el sistema anticorrupción en Yucatán lleva ya tres años y recordó que desde cuando se estaba aprobando la ley ¡Ya Basta! tuvo una reunión con la legislatura anterior, hicieron observaciones y una de las principales fue empezando con la misma donde el término que más se repite es “no vinculante”, es decir, que cualquier observación o señalamiento que haga no resulta obligatoria.

La representante de ¡Ya Basta! hizo notar que a dos años de estar ya funcionando el sistema ni siquiera cuenta con su política pública anticorrupción, hicieron publicidad de un mecanismo para presentar quejas, pero hasta donde se sabe solo se denunció un caso de corrupción de dos policías del interior del Estado.

“No hay acciones directas que uno sienta que van a ser un muro de contención para la corrupción, no se sabe ni se siente la lucha contra la corrupción, el tufo a corrupción no se ha eliminado de este estado”, reiteró.

La dirigente reconoció que “el sistema es una institución sin dientes”, pero puntualizó que sí tienen voz y “deben ser la voz de la sociedad y como tal deben levantar esa voz ante el grave problema de corrupción que hay”.

No se escucha

Lamentablemente, comentó la entrevistada, no se escucha esa voz, por ejemplo, no han dicho algo sobre posible existencias de empresas fantasma, no se ve una postura firme del sistema contra este punto, no se le ha dado seguimiento, al menos en difusión como debe ser, tampoco se ven accesibles a la ciudadanía.

Sobre el proceso de designación del nuevo Comité de Participación Ciudadana, la dirigente comentó que lo interesante es que “ojalá haya más transparencia en ese proceso, sobre todo que el designado de verdad cuente con el reconocimiento de la sociedad”.

“Piden como requisitos a los candidatos que haya participado en tareas o acciones de transparencia, fiscalización y demás, pero al menos en el anterior proceso de designación no se informó de lo que entregaron los candidatos ni de la documentación que entregó cada integrante, ojalá en esta ocasión si se informe, se dé certeza de que es la correcta y que las famosas comparecencias que ahora se van a programar sean públicas”, dijo la activista.

La entrevistada consideró importante que se hagan del conocimiento público los resultados de la evaluación y las comparecencias, todo debería ser público, porque son los que se convertirán en la voz de la sociedad.— David Domínguez Massa

