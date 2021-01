''No se prevé la recuperación de empleos''

La Canaco: A los negocios no les fue nada bien

Aunque algunos medios saquen fotos donde el Centro está lleno de gente, mejor que le pregunten a los dueños de los negocios cómo les está yendo, porque el reporte que nosotros tenemos como Cámara de Comercio, la información directa que nos dan los propietarios de los negocios, es que no les fue nada bien, afirmó Michel Salum Francis, presidente de la Canaco Mérida.

El líder de los comerciantes establecidos admitió que sí vendieron más en diciembre que en los meses anteriores, pero recordó que venían de meses donde estaban en ceros, con los negocios cerrados, eran meses con muy malos resultados, y en comparación con años pasados definitivamente estuvo muy mal.

En opinión del empresario, esto se debe a varias cosas, de entrada la pandemia de coronavirus es uno de esos problemas principales que ha ocasionado una situación económica complicada, pero el tema de los cambios de la movilidad en el Centro Histórico definitivamente no es algo que haya ayudado.

“La gente no camina ni siquiera entre el macetero y la banqueta, y lo que sí pasa es que hay más tránsito de ‘diablitos’, porque antes paraba el camión en la puerta del negocio, bajaban las cajas y se iba, ahorita tienen que parar en otro lado, arrastrar o jalar el producto, cargarlo 40 o 50 metros dependiendo de la cuadra y eso lo encarece, porque tiene que haber gente que vigile el camión y que no se roben las cosas, otra que lleve el ‘diablito’, uno más que maneje y maniobre todo eso”, explicó.

El dirigente insistió en que está más que demostrado que en el Centro no está el origen de los contagios, no ha habido problema, desde que se abrió las camas ocupadas se han mantenido de una manera estable.

“Ahí no está el problema, lo que necesitamos es que se acerquen más los paraderos como pedimos desde el principio, ya se acercaron a la mitad, pero necesitamos se acerquen a como lo estamos requiriendo, para que sea más cómodo”.

La petición original de los empresarios era que se acerquen los paraderos de autobuses a las calles 59 al norte, 69 en el sur, 56 al oriente y 62 al poniente, de esa manera consideran que tendrían un perímetro mucho más amigable y más fácil, para que la gente pueda caminar con sus compras.

Panorama adverso

Ante esta situación —continuó el entrevistado—, no se prevé la recuperación de empleos, ahora en enero menos, el que pueda permanecer abierto será un mérito muy increíble porque los negocios la han pasado muy mal, no lograron recuperarse con las ventas de diciembre, no todos pueden mantenerse abiertos, hay varios casos y situaciones tristes de negocios de muchas generaciones, que hoy ya no pudieron seguir funcionando.

Salum Francis insistió en que el tema del Centro Histórico es porque ahí se ha aplicado un sistema de movilidad que resulta dañino y complicado para la actividad económica.

También reiteró que en el tema de los maceteros no hay apertura para por lo menos quitarlos del área comercial. Recordó que propusieron poner conos en vez de maceteros, y a la hora que hubiera la gente que necesite caminar que el policía de la esquina los cierre para que puedan pasar, y a la hora del movimiento comercial y del tránsito se peguen los conos a las banquetas para que haya los dos carriles.— David Domínguez Massa