“No se propuso algún impuesto” a hoteleros

Responde Canaco Mérida a quejas de los hoteleros

Pese a los fuertes señalamientos de representantes de la Asociación Mexicana de Hoteles de Yucatán (AMHY) contra la dirigencia de la Cámara de Comercio Servicios de Mérida (Canacome), Michel Salum Francis, presidente de esta última organización, afirmó ayer que “el sector privado es muy amplio y no está dividido”.

Lo anterior fue para dar por concluido el tema de los enfrentamientos.

El líder de los comerciantes meridanos también negó que él o la organización que representa sea “operadora” del gobierno del Estado, para estar a favor del proyecto del paquete fiscal 2020, que incluye nuevos gravámenes y aumentos a otros derechos.

Ayer el Diario informó que los hoteleros acusaron a la cámara de operar a favor del gobierno de Mauricio Vila Dosal mediante presiones, coacción e intimidación.

También rechazaron el incremento al impuesto del hospedaje que anteanoche aprobaron en comisiones los diputados locales.

Al preguntarle ayer a Salum Francis sobre estas acusaciones de los hoteleros, su respuesta fue:

“La Cámara de Comercio de Mérida es una institución con 113 años en los cuales ha mostrado siempre velar por los intereses de los gremios que representa”.

Entre otros puntos, refirió lo siguiente:

1) Canaco no propuso ningún impuesto, lo que hicimos fue renegociar una propuesta salida del Ejecutivo, logrando un ahorro de más del 50% de lo que originalmente pretendía recaudar el gobierno (de $80 millones a $38 millones).

2) Se logró que, del monto recaudado, el 50% regresará etiquetado para promoción turística del Estado y se supervisará.

3) Las plataformas de hospedaje también pagarán el impuesto de 5%.

4) La invitación al diálogo estuvo abierta y el presidente de la AMHY se negó a reunirse con nosotros.

5) En la reunión convocada por la Canaco participaron hoteleros que representan más de 2,500 habitaciones en el Estado, algunos socios no pudieron asistir, siendo que con los que se presentaron teníamos mayoría para realizar la reunión.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Paquete

El presidente de la Canacome dio por concluido el tema de las acusaciones de la AMHY.

Discusión

El líder empresarial manifestó que no hablará más del tema porque no se prestará a polémicas que no dejan nada bueno al Estado.

Cifras

De acuerdo con Michel Salum Francis, las negociaciones que se llevaron al cabo para hacer una contrapropuesta a la iniciativa hecha por el gobierno del Estado reducen la recaudación al sector en más de 50%.

