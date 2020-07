No se trata de dinero adicional para la reactivación económica: SAF

Recursos del Fondo de estabilización no son dinero extra, sino lo que por ley le corresponden a los estados y municipios: SAF



Mérida, Yucatán, 16 de julio de 2020.- Los 20 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió para los estados y municipios no es un recurso adicional o extra, sino recursos establecidos en la ley para compensar las caídas en la recaudación de la Federación y garantizar que los estados y municipios reciban completo el presupuesto anual que les corresponde, afirmó la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Olga Rosas Moya.



En entrevista, la funcionaria estatal precisó que este Fondo se activa por Ley ante la disminución de la recaudación del Gobierno Federal, que es de donde se sacan los recursos para ser repartidos a los estados y los municipios como parte de su presupuesto anual.



“Es decir, que estos recursos serán empleados para que las entidades federativas no perciban menos dinero del que tenían asignado a principios de año, por lo que no son recursos adicionales”, precisó Rosas Moya.



La titular de la SAF indicó que en el primer semestre de este año se registró una caída en la recaudación, principalmente a causa de la inactividad económica ocasionada por la emergencia sanitaria, por lo que la SHCP tuvo que activar el FEIF para compensar las participaciones que se estimaron para los estados y municipios en el presupuesto anual.



Entonces no se trata de dinero adicional para la reactivación económica o el tema de salud, es dinero para compensar la baja recaudación y que no se había alcanzado las participaciones que le corresponden a los estados y municipios, aclaró la funcionaria estatal.



Cabe precisar que, el FEIF se conforma con excedentes en los ingresos de años anteriores y que, de acuerdo con sus reglas de operación, dicho fondo se activa cuando hay una caída en la recaudación de los ingresos públicos, como sucede actualmente, para contrarrestar el faltante generado por esta baja.- Comunicado de prensa