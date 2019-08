“No soy bobo para protestar”

Están mejorando la vida del pueblo, dice un diputado

Pocas veces viene a Yucatán el polémico político de la izquierda José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, cuyas protestas durante los gobiernos priistas y panistas fueron famosas por su radicalismo, pero hoy que la izquierda gobierna al país dice que no es bobo para protestar contra su compañero Presidente (Andrés Manuel López Obrador).

El reportero del Diario le recordó una de sus protestas en Yucatán cuando bloqueó un tramo de la carretera federal Mérida-Campeche al grado que se acostó y sentó en el pavimento acompañado de un grupo de simpatizantes en ese entonces como político del PRD. Igual se le recordó de otras protestas en el país donde la fuerza pública lo cargaba para liberar el obstáculo que representaba.

“Hace un rato un compañero me decía ¿y sus protestas? Ni que fuera bobo, no voy a protestar contra mi compañero presidente”, comentó en rueda de prensa en una pequeña área al aire libre, cobijado por un árbol y rodeado de humedad en la cafetería “El Hoyo” del Centro Histórico.

Acostumbrado a las protestas, el diputado federal por el Partido del Trabajo también se quejó del clima de Mérida. “Escogiste un lugar muy natural, pin#$& calorcito”, reclamó el legislador mientras sudaba copiosamente y se secaba el rostro con servilletas. “Muy buenas tardes, quiero agradecerles venir a esta cálida conferencia de prensa. Yo francamente no sé cómo le hacen ustedes para ponerse romántico con este calor que esta cab%&#, y eso que me dicen que está fresco”. Bebió dos vasos grandes de té con hielo para mitigar el calor, pero no dejó de sudar por el bochorno concentrado en ese micropatio del restaurante donde platicó con los reporteros locales.

Y fiel a su estilo crítico ácido, dijo que quienes lo invitaron, directivos del Colectivo Patio Central y agrupaciones civiles de izquierda, le comentaron que los mercados municipales del Centro Históricos estaban abandonados, por lo que los recorrería para ver el abandono en que están. “Dirán el gobernador y el alcalde que no hay recursos, pero ellos cobran todos los meses”, ironizó. “Esos mercados son tan importantes, es la raíz cultural y turística y si están abandonados es que al gobernador y al alcalde les vale m….”.

Óptica

Cuando habló del gobierno federal fue todo lo contrario, ve muchas cosas positivas, pues ve resultados positivos que no reconoce la derecha aunque haya indicadores positivos como el hecho de que no ha subido la gasolina, el gas doméstico, la energía eléctrica, además de que subió el salario mínimo.

“Va a presentar muy buenos números (el presidente López Obrador). A mí me está gustando mucho sus capsulitas de 30 segundos, pero no nos reconocen nada”, señaló. “Dirán misa, pero hay ejemplos que están mejorando la vida del pueblo y no esos indicadores no les importa nada. Vamos avanzando, no quiere decir que no haya errores, dificultades, que falta mejorar la tarea, pero mi valoración es que en estos 9 meses de gobierno es positivo”, apuntó.

Lo único que le criticó a su compañero presidente es que no acuda a la cámara legislativa para rendir su primer informe de gobierno porque allí está representado el pueblo y deseó que López Obrador no repita el error de los gobiernos priistas y panistas de dar su informe ante sus amigos en el Palacio Nacional.

Fernández Noroña habló de temas de la política nacional y anticipó que el bloque mayoritario de la Cámara de Diputados se opondrá para que algún legislador del Partido Acción Nacional asuma la presidencia de la mesa directiva el sábado 31 de agosto, como marca el reglamento, porque simplemente no reunirá las dos terceras partes de la votación que se requiere. Y dijo con claridad el motivo por qué los diputados de Morena, PT y PES no quieren que el PAN presida la Cámara de Diputados: “El PAN ha mantenido una acción francamente golpista, no de oposición sino de sabotaje, ha interpuesto 16 juicios contra la Cámara de Diputados ¿cómo va a defender un presidente panista a la cámara si su propio partido está promoviendo los juicios? va a haber una crisis política el sábado”.— Joaquín Chan Caamal

También anticipa que los diputados de izquierda propondrán una iniciativa para la desaparición del outsourcing de la ley laboral porque es un disfraz para no crear empleos ni reconocer los derechos de los trabajadores.

Siempre defendió al gobierno de la 4T al grado que aseguró que el Tren Maya no afectará la selva peninsular, porque ya lo dijo el Presidente que usará las vías de carreteras y de electrificación. Y también desmintió que el PT promueva una iniciativa para coartar la libertad de expresión.

“Antes hacían lo que querían los gobiernos con el medio ambiente, con el agua y nadie decía nada, ahora de todo se quejan”, remató.

El diputado Fernández Noroña tendrá reuniones con artistas de Mérida y pescadores de Progreso y mañana jueves regresará en un vuelo de las 6:40 horas a Ciudad de México “porque no es para adornarme, explicó, tenemos reunión con el compañero presidente y los legisladores y legisladoras de izquierda.

Actividades

