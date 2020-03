No suspende clases el IMSS

Alumnos señalan el desacato de las medidas de salud

Contraviniendo las disposiciones de las autoridades federales y estatales, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no acató el acuerdo de suspender las clases y ayer reanudó las actividades en su escuela de Enfermería y en su Centro de Investigación Educativa y de Formación Docente.

Ambas instituciones se encuentran en Residencial Pensiones, en la parte trasera de la Unidad Médica.

Desde el pasado martes 17 los alumnos recibieron avisos de que en la escuela de Enfermería del IMSS no se suspenderán las clases y deberán presentarse.

En su visita el reportero constató que no han adoptado medidas preventivas, por lo menos el personal de seguridad en la entrada no tiene gel antibacterial o algún otro sanitizante.

Los alumnos contactaron por las redes sociales al gobernador Mauricio Vila Dosal enviándole un mensaje en el cual le explicaban esta situación y la respuesta del mandatario, por esa misma vía, fue la siguiente:

“Hola, como les he platicado a tus compañeros que me han escrito, he instruido la suspensión de clases en todos los niveles educativos de escuelas públicas y privadas de Yucatán desde el martes 17 de marzo. Saludos”.

A pesar de confirmarles el gobernador esta disposición de suspender las clases, en la escuela de Enfermería hicieron caso omiso y ayer laboraron como un día normal, de ocho de la mañana a cuatro de la tarde.

Varios alumnos de este plantel se comunicaron también al Diario, donde señalaron esta situación que los reporteros confirmaron.

Las autoridades de esos centros escolares no han explicado por qué no acatan las disposiciones, como lo han hecho los demás colegios públicos y privados.

Se intentó hablar con el director del Centro de Investigación y la directora de la Escuela de Enfermería, pero en el primer caso ni siquiera se le permitió el acceso al reportero.

En el segundo caso, la secretaria dijo que no le permitían dar información y que se busque a la unidad de comunicación social.

Ayer les indicaron a los alumnos que hoy jueves deben ir con uniforme universitario porque tendrán un seminario a partir de las ocho de la mañana, pese a que el gobierno también ha dispuesto que se suspendan todas las actividades que incluyan una gran concentración de personas.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Escuelas del IMSS

Los estudiantes pidieron el anonimato por temor a ser expulsados o que les apliquen alguna medida correctiva por hacer pública esta disposición. Según manifestaron, en la Dirección les dijeron que no se suspenderían las clases para evitar que se atrasen o afectar los planes de estudio que llevan.

