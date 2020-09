“No va a frenar la contaminación”

Prohibir plásticos no es el camino, dice una activista

Prohibir el uso de empaques de plástico no va a frenar el problema de la contaminación, pues el plástico es parte de nuestra cotidianidad, está en todas partes, es útil y no representa más del 11 por ciento del problema de contaminación de suelos y mares, señaló Alejandra Ramos Jaime, fundadora del movimiento ecologista “La solución soy yo”.

“Se ha buscado en el uso del papel una alternativa para sustituir el plástico, sin embargo, en el caso de las bolsas, su elaboración con papel es mucho más costosa y genera más consumo de energía y agua que aquellas que se hacen de plástico”.

A manera de ejemplo Alejandra citó el caso de Bangladedsh, nación asiática en la que en 2002 se prohibió el uso de bolsas de plástico en tiendas y supermercados, 18 años después la nación no ha disminuido los índices de contaminación de suelos y mares, de hecho este país se ubica como el décimo mayor contaminador del océano pacífico con el 3% de los contaminantes provenientes de sus costas. China, con el 23 por ciento de contaminantes, es la nación que más residuos vierte en el océano.

El resto

“No es lo que estamos haciendo con el 11 por ciento de los contaminantes que representan los plásticos en nuestro país, es lo que estamos dejando de hacer con el 89 por ciento restante” advirtió la activista.

“Se quiere ver como una solución el prohibir el uso de envases y bolsas de plástico, pero no se quiere atender los más graves problemas que ya ahora están afectando suelos y acuíferos, y me refiero al grave problema de los tiraderos a cielo abierto que predominan en la geografía nacional, donde no hay una adecuada disposición final de la basura”, señaló.

“Son muy pocos los municipios del país donde se cuenta con un efectivo manejo y disposición de los residuos, hasta ahora los rellenos sanitarios, una tecnología que tuvo auge en Europa en los 70, es lo que se continúa implementando sin poder avanzar a otras tecnologías que ofrecen mejores resultados”.

La entrevistada advirtió sobre los lixiviados que se vierten al subsuelo en los tiraderos y contaminan peligrosamente las aguas.— Emanuel Rincón Becerra

Movimiento Manejo de la basura

Alejandra Ramos Jaime es la fundadora del movimiento “La solución soy yo”.

Disposición final

“Los gobiernos deben tomarse en serio la disposición final de los residuos, generar conciencia en la población e implementar estrategias para un mejor manejo de la basura, separación de la misma, crear plantas de compostas, reciclar plásticos, vidrios, metales, llantas, materiales que puedan ser tratados y volver a utilizarse en la industria”.

Capacidad

“Si los gobiernos no tienen esa capacidad pueden dejar en manos de empresas privadas esta tarea, una visión progresista del problema de la basura puede detonar cosas importantes para quienes asumen el reto”.

Individuos

La entrevistada recordó que, como dice el nombre del movimiento ecologista “La solución soy yo”, en cada uno está la solución al problema de la basura, en la medida en que cada persona se haga más responsable de su compromiso con el ambiente, en esa medida se darán pasos muy firmes hacia una cultura del manejo de residuos más eficiente.