Tras escuchar en las noticias que el huracán "Grace" (ahora tormenta tropical) pasaría por Mérida hoy Jorge Alfredo Rodríguez Puc, de 70 años, cargó sus documentos y acudió al Centro de Desarrollo Integral de la colonia Emiliano Zapata Sur, que se habilitó como refugio temporal.

Fue el primero en llegar al refugio, uno de los 68 que el Ayuntamiento de Mérida habilitó ante la inminente llegada de la tormenta.

“Oí en las noticias que va a venir aire y agua y por eso vine a resguardarme”, señaló Jorge Alfredo, cuya casa, situada a la vuelta del refugio, es de madera y lámina de cartón.

“No me quise quedar, porque no vaya ser que venga un proyectil y me toque, por eso es preferible venir aquí”, añadió.

Capacidad limitada por la pandemia

El entrevistado explicó que se dedica a hacer “chambitas” pues por la pandemia de Covid perdió su trabajo de mesero.

El refugio, que tiene capacidad de 30 a 35 personas, solo recibirá a 19 debido a la pandemia de coronavirus.

Rodríguez Puc llegó a las 8:30 de la mañana cuando aún no había lluvia ni viento.

“Hay que prevenir, tomar precaución, y aunque muchos dicen que solo es aire y un poco de agua lo que nos va a tocar no hay que tomar riesgos, y más yo que vivo solo y ya estoy grande”.

En Playa del Carmen "no pegó tan feo"

Apenas llegó se instaló en uno de los salones, donde hay colchonetas y cobijas dispuestas para las personas, y se comunicó con su hija que vive en Playa del Carmen.

"Allí no les pegó tan feo. Ya me mandó mi hija un video y solo es lluvia y un poco de viento", afirmó.

"Esperemos que aquí también sea así porque he visto huracanes que sí nos han pegado feo”.

Recordó que cuando "Isidoro" golpeó a Mérida muchos árboles y postes cayeron en toda la ciudad.

“He visto todos los huracanes, pero 'Isidoro' nos dio en la torre, nos dejó en la calle".

Otros sitios habilitados como refugios

"Yo en ese entonces estaba cuidando una casa y allá lo pasé, pero al salir vi ramas tiradas por todos lados, en calles, avenidas… estuvo feo”.

Otro sitio habilitado como refugio es el Centro de Desarrollo Integral de San José Tecoh, donde hasta las 9 de la mañana no había llegado ninguna persona.

Ese lugar está preparado para recibir a 17 personas.

La lista completa se puede consultar en el portal de Protección Civil del Ayuntamiento de Mérida.