No ven avance en la paridad de género en el pacto de partidos

Los municipios incluidos, “poco representativos”

El acuerdo firmado anteayer por el Iepac con los representantes de los 11 partidos políticos que participarán en las elecciones de 2021 no abona a la paridad sustantiva, que es lo que buscan las asociaciones defensoras de los derechos políticos de las mujeres, pues los municipios que se incluyeron en el convenio para garantizar la participación de candidatas tienen poca representatividad en cuanto a población, poder e impacto económico en el estado.

Así lo considera María Eugenia Núñez Zapata, integrante de la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (Amisy), quien agrega esos lineamientos no respaldan ni garantizan un paso importante en pos de la paridad sustantiva: “No es un gran avance, casi repiten el esquema de hace tres años”. Por esa razón, destaca que desde el viernes 4 pasado, cuando conocieron los lineamientos del acuerdo, los impugnaron.

No son los lineamientos que la Comisión de Igualdad del Iepac trabajó con la sociedad durante más de seis meses, resalta, de modo que las mesas de trabajo, talleres, coloquios y eventos a los que convocó el instituto y en los que participaron en busca del consenso de las mujeres y de la sociedad en pos de la paridad sustantiva, no sirvieron de nada, pues al final no se plasmaron en ellos en los lineamientos del acuerdo que se firmó.

Los tres consejeros que integran la comisión son Alejandra Pacheco, Roberto Ruz y María del Mar Trejo, quienes junto con la directora de Igualdad, Claudia Morales, integraron un proyecto que hablaba de 15 municipios prioritarios donde se garantizara que las mujeres fueran candidatas en ocho, o mínimo siete.— IRIS CEBALLOS ALVARADO

Página 3