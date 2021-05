No ven coacción

En algunas zonas hay uso electoral de apoyos sociales

Aunque la mayoría de las personas contestó que los programas sociales y el proceso de vacunación contra el Covid-19 no están siendo utilizados para beneficiar a algún candidato, un estudio preliminar de la Red de Escucha Comunitaria reveló que la compra y coacción del voto persiste en algunas comunidades del país.

El estudio se realizó del 29 de abril al 17 de mayo pasados en 43 puntos centinelas localizados en 38 municipios de Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán.

En la entidad, el ejercicio se llevó al cabo en Chemax, Sanahcat, Cuzamá, Chumayel, Teabo y Cantamayec y participaron 523 personas (385 mujeres y 138 hombres). Algunas contestaron que sí han visto o escuchado que se utilice el nombre de algún programa social para promover a un candidato o partido político.

“El más usado fue el mejoramiento de la vivienda, y esto sí ocurre mucho en Yucatán, fue uno de los mencionados en nuestros municipios”, dijo Patricia McCarthy Caballero, integrante del comité coordinador del Frente Cívico Familiar, una de las 16 organizaciones que integran la Red de Escucha Comunitaria.

Patricia McCarthy aclaró que más que un valor estadístico, el estudio es cualitativo. “Nos presenta algunos indicios de lo que puede estar pasando, pero creo que es relevante en tanto que les da voz a las comunidades, sobre todo a las más vulnerables”.

De acuerdo con el estudio, en 33 puntos centinela manifestaron que no han visto o escuchado que se utilice el nombre de algún programa social para promover a algún candidato o partido, en cinco que sí y en cinco la opinión fue dividida.

En algunos puntos, además de mejoramiento de vivienda, el PAN, Morena, PRI, PES, PT y coalición PAN-PRI-PRD ofrecieron pensiones a adultos mayores, apoyos de maíz, frijol y café, así como acceso al agua.

El estudio también reveló que en 40 puntos no les han dicho que perderán apoyos si no votan a apoyan a algún partido político, en dos se dividió la opinión y solo uno aseguró que sí.

“Es una de las grandes ventajas de que haya habido alternancia en el país. Antes era solo un partido dominante por años, pero cuando se dio el cambio se dieron cuenta que no desaparecieron los apoyos, luego volvió a cambiar (el partido gobernante) y no desaparecieron otra vez”, señaló Alberto Arjona Ordaz, también integrante del comité coordinador del Frente Cívico.

“Es una de las grandes virtudes de la alternancia”, manifestó.

A la pregunta de si le han ofrecido algún beneficio, favor, regalo a cambio de votar por un candidato o partido, en 31 puntos manifestaron que no, en nueve sí, y en tres se dividió la opinión.

Entre los ofrecimientos mencionaron techos, dinero (de 400 a 1,000 pesos), ollas, cubetas, utensilios, carne, despensa y mejoramiento de vivienda.

Ejercicio Elecciones 2021

Patricia McCarthy, integrante del Frente Cívico Familiar, explicó un estudio electoral.

Vacunas

En el caso del proceso de vacunación, en 42 puntos reconocieron no haber escuchado que se use el programa para promover algún candidato o partido. “Eso es una buena noticia que al menos no se está usando para usos electorales”.

Otros resultados

El 100% de los consultados respondió que nadie les ha dicho que si no apoyan a algún partido o candidato quedarán fuera del proceso de vacunación.

“No hubo discriminación”

“La conclusión de nuestro estudio en todos los estados es que no hubo un uso electoral del programa de vacunación, no hubo discriminación y no se condicionó al voto”, señaló Patricia McCarthy.