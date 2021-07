No ven garantía de justicia política

Hay opiniones divididas por la consulta popular

A dos semanas que se realice la consulta popular para presuntamente enjuiciar a expresidentes de México, varias personas aún no saben del proceso que se llevará al cabo el domingo 1 de agosto en todo el país, otros dudan en participar y unos más dijeron que no están de acuerdo.

En un sondeo realizado por el Diario, el catedrático Pedro Fuentes dijo que las consultas deben ser útiles para resolver problemas nacionales donde las opiniones de la mayoría de la gente puedan ser importantes. “Creo que hay temas tremendamente relevantes el día de hoy que debiéramos estar platicando como sociedad y la consulta es uno de los medios”.

En el caso de la consulta sobre el juicio de los expresidentes, indicó que es probable que participe, aunque admitió que no está tan seguro que el tema a tratar sea tan relevante hoy. “No sé si esta pregunta sea la más adecuada en este momento, pero creo que la consulta popular como consulta debiera ejercerse siempre”.

El universitario Luis Francisco Torres García también es de los que opinó que tal vez participe como una forma de marcar la diferencia y decir que los presidentes no están exentos y que se les puede juzgar cuando actúan mal.

“No opino que hay que vivir en el pasado para estar juzgando lo que pasó en el pasado, pero tal vez para que haya una diferencia de lo que los presidentes pueden hacer en un futuro, más que nada por eso participaría”.

Quienes de plano dijeron desconocer que se llevará al cabo una consulta popular fueron el estudiante José Salas Durán y la empleada Melissa Núñez. Esta última, de hecho, dijo que no participaría porque no le gustan esos temas. “La verdad casi no participo en eso”.

Marco Silva, empleado en una escuela, indicó que sí le gustaría votar, aunque preferiría que el recurso usado para la consulta popular se destine a cosas más prioritarias.

“Creo que ese recurso que se está gastando se podría usar en otras cosas, más ahora que estamos con esto de la pandemia o con lo de los niños que no tienen medicinas. Creo que se pudiera utilizar ese dinero en eso”.

Adriana Espinosa, quien vende productos por catálogo, también dijo que no está de acuerdo con la consulta, pues las leyes no garantizan justicia ante los delincuentes políticos.

“Digamos que sí los enjuician (a los expresidentes), creo que no pasará nada, como siempre pasa con los que roban al erario, sabes que es un ladrón y no pasa nada, mientras solo están perdiendo recursos y no puedes garantizar que se les va a castigar”.

Además, continuó, no se tiene que empezar con los expresidentes “cuando ahora mismo Pemex, CFE y el Infonavit son un nido de corruptos y ladrones. Primero que arreglen eso que es lo que día a día sufrimos los mexicanos”.

Édgar Bacab tampoco piensa votar. “No es que esté en desacuerdo, pero pienso que no se tiene que hacer esta consulta. Si los expresidentes son culpables simplemente que se les enjuicie y ya, pero así solo le están echando la carga la gente: ‘si están libres es porque así lo quisiste’, cuando todo delincuente debe ser juzgado sin necesidad de una consulta popular”.— IVÁN CANUL EK