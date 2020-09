“Nos consideramos listos para ir solos”

El PT analiza no aliarse aquí con Morena en 2021

El Partido del Trabajo (PT) en Yucatán se declara listo para ingresar a las elecciones y de preferencia lo haría solo, ya que pensaría mucho hacer una alianza con Morena como lo hicieron en las votaciones pasadas.

“Eso es un paradigma que tenemos, porque ese partido hoy ni siquiera pudo renovar su dirigencia estatal y no anda muy bien”, dijo ayer el dirigente petista Francisco Rojas Villavicencio.

“Tenemos ya listos aspirantes a las candidaturas por las alcaldías en al menos 45 ayuntamientos del estado, además de aspirantes necesarios para competir por las 15 diputaciones locales y cinco federales, y aún no terminamos de prepararnos”, afirmó.

En conferencia de prensa para dar a conocer que el 22 de agosto pasado en el Congreso Nacional Mixto y Virtual de su partido lo ratificaron como comisionado político del PT en la entidad por tres años más, el dirigente afirmó que en Yucatán como en otros estados del país cada día se fortalecen más.

“Hemos logrado nuevos afiliados, incluso pronto anunciaremos la afiliación no solo de algunos personajes, sino hasta de agrupaciones como Unidos por un Mejor País, la Confederación Nacional de Grupos Agropecuarios y Ganaderos de México y, otras asociaciones y sindicatos que se sumarán al PT”.

“En 2021 habrá un reacomodo político en el estado, sobre todo en el Congreso, y en el PT nos preparamos para ser parte de ese movimiento en las siguientes elecciones”, afirmó.

Respecto a posibles alianzas, considerando que en todos los procesos electorales lo han hecho y en las pasadas elecciones lo hicieron con Morena, el dirigente dijo que ahora eso es un paradigma para ellos, aunque prefieren aplicar lo que hoy se dice en el argot político, “el respeto al partido ajeno, es la paz”, ya no es como en el último proceso y más cuando en la Cámara de Diputados han visto traiciones.

“Hasta ahora no tenemos una línea que nos diga que debamos ir en coalición, y aunque no se ha decidido, pero por ahora nos preparamos y consideramos listos para ir solos en estas elecciones”, indicó.

En su opinión, Morena hoy no tiene apertura con sus comités, menos afiliación, no construyen estructura electoral, no tiene liderazgo aquí en Yucatán, de sus diputados locales solo se les conoce por sus desatinos, igual que sus alcaldes, “repito, Morena hoy no es igual que en las elecciones pasadas, habría que valorar lo de las alianzas, incluso tal vez sería mejor con el PVEM, aunque éste juega ahora con el PAN”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

El entrevistado añadió que están listos para ir por las 15 diputaciones locales que estarán en juego (más las 10 plurinominales), y las cinco federales.

Aspirantes

El comisionado político del PT en la entidad, Francisco Rojas Villavicencio, reiteró que en su partido ya cuenta con aspirantes a las alcaldías en 45 municipios, como Mérida, Tizimín, Valladolid, Umán, Izamal, Akil, Celestún, Acanceh, Samahil, Tetiz, Ticul, Temozón, Río Lagartos, Motul, Telchac Puerto, Oxkutzcab, Halachó, Kanasín, Abalá, Seyé, Sudzal, Tixpéhual, Tixméhuac, Maxcanú y otros.