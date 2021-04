“Nos da gusto, pero no nos beneficia”

En el turismo ven complicada aúnla recuperación

“Nos da mucho gusto” la ampliación de los horarios de movilidad, pero esto a la actividad turística no le beneficia como realmente debería o como se esperaba, dijo ayer Jorge Carrillo Sáenz, presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán (Cetur).

Por ejemplo —señaló—, las bodas destino que se realizaban antes de la pandemia en Yucatán sí se ven afectadas. Es un segmento que dejaba una derrama económica considerable, ya que los asistentes vienen de fuera y llegan uno o dos días antes de la boda o se quedan dos días después.

El empresario insistió en que “lamentablemente” con la capacidad permitida y los horarios que no tuvieron modificación para los fines de semana, ese segmento de bodas no se podrá recuperar. Por lógica, señaló, no es común que alguien quiera organizar su boda un lunes o un martes, cuando no hay restricción de horarios.

Como informamos, el lunes entraron en vigor nuevas medidas al pasar el Estado de naranja a amarillo en el semáforo epidemiológico. Los restaurantes, por ejemplo, ya pueden laborar hasta las 12 de la noche de domingo a miércoles, y permanece libre el tránsito vehicular esos días. De jueves a sábado se mantienen las restricciones de funcionamiento hasta las 10:30 de la noche y se cierra el tránsito de vehículos desde las 23:30 horas hasta las cinco de la mañana.

Carrillo Sáenz añadió que, justamente el tema de la restricción de horarios, tampoco contribuye a que se recupere el sector hotelero y en general el turístico, ya que hoy día las personas que llegan a Yucatán y pernoctan vienen por motivos de trabajo.

“Por citar un ejemplo, si una persona que tiene que venir a trabajar a Yucatán un jueves o un vienes, y llega el jueves temprano, normalmente planearía regresar a Ciudad de México hasta el día siguiente, para que de esa manera aproveche y sale a cenar o a tomar una copa y pernocta en el estado”, comentó.

Pero al saber que existe una restricción de horario —continuó el empresario hotelero—, y a las 10 de la noche los restaurantes y el ambiente nocturno tienen que terminar, pues mejor decide no quedarse a dormir en el estado y regresa ese mismo día a su lugar de origen.

El líder turistero manifestó que, “así de sencilla y clara” es la afectación que les dejan estas restricciones de horario.

Definitivamente, al sector turístico le perjudican estas medidas y lamentablemente no abonan a lograr una pronta recuperación en este sector, el cual está seriamente afectado, dijo.— DAVID DOMINGUEZ MASSA//AGENCIA INFORMATIVA MEGAMEDIA