“Nos preocupa que termine sin utilidad”

Marko Cortés: El Tren Maya, una ocurrencia más

“Lo que a nosotros nos preocupa es que esto (el proyecto el Tren Maya) termine como un elefante blanco más, que termine sin ninguna utilidad, dañando al medio ambiente y finalmente tirando el dinero que es de todos los mexicanos”, expresó ayer en esta ciudad Marko Cortés Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

El dirigente nacional precisó que no tiene nada contra la Península de Yucatán, tampoco está en contra de este proyecto, pero lamentablemente es uno más de los que hace este gobierno federal como una ocurrencia, sin el debido sustento.

Entrevistado al término de la conferencia de prensa en el hotel Fiesta Americana, donde participó en la presentación de la agenda legislativa de los legisladores federales del PAN para el siguiente periodo ordinario de sesiones que se inicia mañana sábado, Cortés Mendoza se refirió al proyecto del Tren Maya como una ocurrencia más del gobierno federal.

Respeto

“Lo que pedimos es que en todo proyecto se respete primero a los mexicanos y en este caso a los mayas, a los indígenas, que se les respete el derecho a participar y ser parte del proyecto, verse beneficiados en todo caso por el mismo”, indicó.

Lamentablemente las grandes decisiones de este gobierno —continuó— han sido ocurrencias, empezando por cancelar el aeropuerto de Ciudad de México, es una ocurrencia que nos ha costado una gran cantidad de dinero y de crecimiento económico.

El dirigente recordó también que el proyecto de Dos Bocas (construir una refinería ahí), los expertos hablan de que va a ser un fracaso, en el mundo ya no se construyen refinerías, ya se habla de energías limpias y lo que se hace, se optimiza las que ya tienen actualmente.

Consentimiento

“Y este otro proyecto del Tren Maya no cuenta ni siquiera con el consentimiento de la comunidad maya, por el impacto al medio ambiente que pueda este ocasionar y no sabemos el costo beneficio, y no sabemos si simplemente terminaría como un proyecto que ya afecto al medio ambiente, que no funciona y termina como un elefante blanco”, reiteró.— DAVID DOMÍNGUEZ

