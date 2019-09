Diputados hablan de señalamientos a la legislatura

Silvia López Escoffié,coordinadora de las diputadas de Movimiento Ciudadano, comentó que ella estuvo presente en la conferencia donde el actor Diego Luna se refirió al Congreso estatal.

“Estaba sentada en segunda fila, frente a los conferenciantes, el lugar estaba atiborrado, había mucha gente de todas las edades y clases sociales, cuando lo escuché me dio vergüenza”.

La legisladora añadió que también sintió mucha emoción cuando al escuchar los señalamientos que hizo Diego Luna, la respuesta del público presente fue de aceptación, no de rechazo, “eso me confirmó que no estábamos mal cuando votamos a favor, eso nos dio la respuesta de que nuestra actuación fue correcta, sí interpretamos bien el sentir de la sociedad, de lo que los ciudadanos quieren de verdad”.

“De Yucatán se ha dicho que no está listo para esto, pero en la conferencia de ese día había de todo tipo de personas, y sentí la vergüenza de que gentes de fuera vengan a hacernos estos señalamientos y llamado de atención, pero al final me siento satisfecha y seguiré luchando en lo mismo”, afirmó la legisladora.

Al opinar sobre este señalamiento del artista, Alejandro Cuevas Mena, diputado del PRD, expresó “lo lamento mucho y es muy penoso que vean al Poder Legislativo de Yucatán como un Congreso mocho, mojigato, que niegue los derechos humanos a todos los ciudadanos y ciudadanas, así nos ve la gente, no solo fuera de Yucatán, en el resto del mundo, nos ven como un Congreso closetero, y eso no es el reflejo de los 25 diputados, pero sí la mayoría está en esa posición”.

Harry Rodríguez Botello Fierro, diputado del PVEM, recordó que siempre votó a favor del matrimonio igualitario, que en su partido lo ven como un tema legal y de derecho de las personas, evidentemente en eventos como el de los Nobel de la Paz era de esperarse que se abordara esta situación, considerando que desde que se rechazó en el Congreso Yucatán se convirtió en un referente, “y eso solo hace ver que nos hemos atrasado en este tema aquí en el estado”.

Luis María Aguilar Castillo, legislador de Nueva Alianza, manifestó “soy respetuoso de esa opinión, pero el Congreso ya legisló en dos ocasiones y también soy respetuoso de eso, yo apoyo el matrimonio igualitario, siempre ha sido mi postura por los lineamientos de mi partido. Considero que le debemos otorgar a las personas lo que le corresponde por derecho, y es de respetarse la opinión del artista, pero en su momento el Congreso habrá de decidirlo en caso de volverse a tratar”.

El diputado Felipe Cervera Hernández, coordinador de la bancada priista, se limitó a decir: “Siempre he sido respetuoso de las opiniones de los demás y así lo seguiré haciendo”.

Se pidió también la opinión de Miguel Edmundo Candila Noh, coordinador de la fracción partidista de Morena, pero no respondió.— David Dominguez massa