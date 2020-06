“Noticia devastadora”: rechazo al cierre de Progreso en julio y agosto

“Mantener cerradas las playas en estas vacaciones de verano como plantea el alcalde de Progreso es matar las esperanzas de recuperación económica que tienen hoteleros, restauranteros y comerciantes”, afirmó Jorge Carrillo Sáenz, presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán (Cetur).

Recordó que hay una economía golpeada por la pandemia del coronavirus y “ahora esta noticia evidentemente es devastadora”.

“Esto, sumado a la cancelación del arribo de los cruceros, que abarca también julio y agosto, pues sin lugar a dudas sería un golpe devastador a la economía del sector turístico y restaurantero de Progreso, y al turismo del Estado”, afirmó.

El alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, declaró al Diario que este año podrían no abrirse las playas de ese puerto para las vacaciones de verano. Si acaso, dijo, solo se permitirá el acceso a los que tienen casas en la playa, pero con la advertencia de que se queden en ellas.

También pidió a la gente que no viaje a Progreso, pues no hay nada que hacer y no se permitirá el acceso al mar.

Entrevistado al respecto, Carrillo Sáenz recordó que Progreso es tradicionalmente el lugar de asistencia de todos los yucatecos durante las vacaciones y calificó como preocupante para todos el anuncio del presidente municipal porteño.

“Es de reconocerse la labor que realizan los gobernantes en temas relacionados con el Covid-19, ya que las decisiones que tomen repercuten en el riesgo a la salud de los habitantes. Mi opinión como presidente del Cetur primero que nada es anteponiendo la salud de los yucatecos y visitantes, pero creo que valdría la pena reunirnos a platicar la iniciativa privada y el gobierno para buscar la manera de que sí se pueda visitar el puerto”, expresó.

El empresario comentó que en vacaciones es costumbre que los yucatecos visiten Progreso, cuyos habitantes se benefician de la derrama económica de todos los que llegan a sus playas y hoteles.

Añadió que los restauranteros y comerciantes tienen esperanzas de recuperación económica “y esta noticia es devastadora”.

“Buscaré estar en comunicación con el presidente municipal de Progreso en busca de una solución, en la cual se pueda cuidar tanto de la salud de todos, como permitir disfrutar de momentos de esparcimiento a las familias en el principal puerto de Yucatán”, indicó.

El dirigente empresarial mencionó que en estas vacaciones miles de visitantes disfrutan del puerto y sus habitantes se benefician con la importante derrama económica que los primeros dejan durante su estancia.

“Hay un mutuo beneficio y es importante para ambas partes, sobre todo en estos tiempos de presiones y tensión que se viven desde la contingencia y últimamente por las fuertes lluvias.

“Tal vez una de las soluciones pudiera ser, por ejemplo, que a los restaurantes del malecón se permita el acceso a sus instalaciones por la calle trasera del predio y a los hoteleros, aunque de manera limitada a un 25%, se les permita operar. Es cosa de platicarlo, sentarnos todos y buscar opciones, pero no cerrarnos de antemano y negarnos a ésta que sería una verdadera e importante reactivación económica para el puerto”, indicó Carrillo Sáenz.

Sobre la afluencia de visitantes a la playa del malecón, consideró la posibilidad de dividir a los visitantes entre el tradicional y el nuevo, por zonas, cuidando la distancia entre ellos, pero siempre respetando un número adecuado del flujo de visitantes en ese espacio.

“También es una oportunidad para incentivar la visita de manera ordenada al malecón internacional, el cual cuenta con restaurantes habilitados en establecimientos con estructuras de contenedores y así dividir entre los dos malecones a un número determinado y controlado de visitantes”, dijo el líder empresarial.— David Domínguez Massa

Progreso Polémicas

Los empresarios del sector turístico piden que Progreso se pueda reactivar en verano.

Cambios

Jorge Carrillo Sáenz, presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán (Cetur), manifestó que evidentemente la pandemia del Covid-19 vino a cambiar todos los planes y costumbres.

Soluciones

“Pero mucho está en nosotros, el ponernos de acuerdo para buscar soluciones y, en este caso, debemos entre todos buscar una solución para cuidar de nuestra salud pero al mismo tiempo permitir disfrutar de nuestras playas, así como mantener el tejido social y cuidar la economía de los yucatecos”, manifestó Carrillo Sáenz.

Petición del primer edil

El alcalde de Progreso pidió que no se viaje al puerto.