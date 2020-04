Nueva agresión a enfermero yucateco: le tiran basura

MÉRIDA.- Un nuevo caso de agresión a un enfermero yucateco se registró ayer por la mañana en el oriente de Mérida.

De acuerdo con un vídeo publicado en Facebook por el afectado, un hombre a bordo de una motocicleta le arrojó una bolsa con basura cuando se dirigía a esperar el transporte público.

"Me tiró una bolsa de basura y me dijo que yo salga de su fraccionamiento. Yo no sé por qué hace eso, yo vivo en el mismo y estoy yendo a buscar el autobús", dijo el joven en un vídeo.

"No se me hace justo... sí enoja y sí me molesta. Qué onda. Por qué tiran eso. No deben hacer eso", expresó. En su relato dice que intentó hablar a un número telefónico para denunciarlo, pero "no sonaba nada".

El hecho ocurrió en la calle 4-B entre 17 y 19 del fraccionamiento Paseos de Vergel. La publicación la hizo poco antes de las 8 de la mañana.

