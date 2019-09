Una aliada digital

Nueva aplicación municipal para el trabajo del DIF

Con el lanzamiento del programa “Digitalización de Estudios Socioeconómicos”, que ayer encabezó el alcalde Renán Barrera Concha, el DIF Municipal se coloca a la vanguardia en innovaciones para beneficio de ciudadanos inscritos en sus diferentes programas.

El programa se puso en marcha durante una visita del alcalde y la directora del DIF Municipal, Susy Pasos Alpuche, a la señora Bertha Estela Góngora Estrella, vecina de Residencial del Norte Chenkú, dice un boletín

El concejal explicó que este programa es innovador en la recolección de datos de los estudios socioeconómicos, ya que al realizarse por medio de dispositivos móviles se reduce el tiempo de respuesta a los apoyos solicitados, así como el número de trámites a realizar.

La digitalización del servicio arranca con 16 tabletas, cuatro escáneres y fundas lectoras de huellas.

“Este programa nos permitirá brindar un servicio más eficiente, ya que se podrá evaluar en un plazo menor la información que proporcione el ciudadano y esto reducirá hasta en un 80% el tiempo de respuesta a su solicitud”, explicó.

Barrera Concha remarcó que, además, con este nuevo programa el Ayuntamiento también promueve el cuidado del medio ambiente, que es una prioridad de la actual administración, al eliminar los formatos impresos para las solicitudes que realizan los ciudadanos y, en consecuencia, favoreciendo una Mérida más sustentable.

Por su parte, Susy Pasos explicó que los estudios socioeconómicos son punto medular del trabajo social del DIF Municipal porque a través de ellos se definen las entregas de apoyos a las personas que más lo requieren.

El programa, señaló, también es un gran paso en la transparencia e integridad del trabajo que realizamos a favor de los más necesitados para mejorar su calidad de vida.

Detalló que en la actualidad se realizan al año unos 5,400 estudios socioeconómicos, por lo que este nuevo programa facilitará en gran medida el trabajo del DIF.

Como parte de la visita se hizo la demostración de la aplicación que recopila los datos, a cargo de Marilú Dzul Mota, trabajadora social del DIF. Además, el alcalde entregó a la beneficiaria un andador que había solicitado con anticipación.

La beneficiaria agradeció la visita del concejal y el interés que siempre ha demostrado por ayudar a quienes más lo necesitan.

“Nunca pensé que el alcalde viniera a mi casa y me da mucho gusto, estoy muy agradecida porque me dijo que me apoyará en lo que yo necesite”, señaló.

Por su parte, el director de Tecnologías de la Información, Hernán Mojica Ruiz, explicó que este nuevo programa de “Digitalización de Datos Socioeconómicos” se desarrolla mediante una aplicación creada especialmente para el DIF Municipal.

—Este es un digital desarrollado en esta administración a sugerencia del alcalde para mejorar los tiempos de atención a los beneficiarios del DIF —abundó.

El funcionario explicó que la dirección a su cargo trabaja desde hace meses junto con el DIF en el desarrollo de la aplicación que se puso en marcha.

Abundó que mediante esa aplicación se realiza el levantamiento de datos que, en caso de no tener conexión a internet, se guardan en la tableta y se descargan de manera automática cuando ya se tenga red.

“Es una aplicación interna del Ayuntamiento, creada especialmente para facilitar el trabajo del DIF y ahorrar tiempo a los ciudadanos”, remarcó.

La inversión del programa fue de $180,500.

Nueva plataforma

La Comuna ya cuenta con el programa “Digitalización de Estudios Socioeconómicos”.

Dependencia

El director de Tecnologías de la Información de la Comuna, Hernán Mojica Ruiz, aseveró que la dependencia a su cargo está en constante búsqueda de crear nuevas herramientas digitales y mejorar las ya existentes, a fin de brindar cada vez mejores servicios a la ciudadanía y mantener a Mérida como una ciudad de vanguardia en el tema.

Hermana

Junto con la beneficiaria del programa habita también en el predio de Chenkú su hermana, María Góngora Estrella, quien tiene una discapacidad que, entre otros problemas, le impide hablar y es, a su vez, beneficiaria del programa “Me mueve a ayudar”, por medio del cual voluntarios le llevan a su domicilio cada mes cinco paquetes de pañales para adulto.