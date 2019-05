Nueva campaña de arborización

Plan municipal para reforestar la capital yucateca

De los más de dos millones 300 mil árboles que hay en Mérida, de acuerdo con el inventario del Ayuntamiento, alrededor de un millón están mal, se encuentran dañados, informó ayer el alcalde Renán Barrera Concha al presentar la “Cruzada Forestal”, y hablar del proyecto de arborización de estacionamientos y “planchas de concreto” en la capital del estado.

“Quiero invitarlos a que todos nos sintamos corresponsables en esta labor, desde luego el Ayuntamiento hará su parte en el establecimiento de programas que inhiban la deforestación, que haga cada vez con mayor rigor la vigilancia, pero por su puesto sería muy poco que podamos hacer, si no contamos con el apoyo de ustedes”, expresó ante empresarios, constructores y dirigentes de diversas organizaciones civiles.

En las instalaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Yucatán, donde se hizo la presentación, el alcalde señaló que la meta de esta cruzada será plantar 10,000 árboles más en la ciudad, a partir del 2 al 30 de junio próximo, lo que se suma a las acciones de la actual administración para hacer de Mérida una ciudad cada vez más sustentable, con más áreas arboladas que ayuden a mitigar el calor.

Eugenia Correa Arce, directora de Desarrollo Sustentable del municipio, indicó que la Cruzada Forestal 2019 abarcará 22 puntos estratégicos de colonias, fraccionamientos y comisarías del oriente y poniente de la ciudad, donde se ha detectado menor arbolado y donde se plantarán los 10,000 árboles de la meta.

Sitios

Las acciones de arborización incluirán estacionamientos, andadores, camellones, ciclovías, canchas y espacios públicos, mediante un calendario que se podrá consultar en la página del Ayuntamiento www.merida.gob.mx.

El presidente municipal comentó que en estos días que se siente el fuerte calor “es cuando nos acordamos de la responsabilidad o la irresponsabilidad que se ha tenido como ciudad, en muchas ocasiones frente a un crecimiento desmedido y exponencial, que requiere medidas de mitigación, acciones y políticas públicas muy contundentes para este tema”.

Barrera Concha consideró que no se trata solo de fijar la meta en cuanto a siembra de árboles, muchas veces pueden hablar de 100 mil o de medio millón de árboles, “pero quién le está dando seguimiento a los árboles que estamos sembrando, quién le da continuidad al programa de sembrar árboles, ¿estamos yendo al mismo ritmo que sembramos de lo que se va eliminando?, eso también es importante que lo podamos reflexionar”.

Para eso el concejal recordó que la administración anterior hizo un trabajo extraordinario con el inventario del arbolado, y con base en ellos hoy se puede saber que el diagnóstico que tienen como ciudad sobre los árboles y cuál es su salud, con los siguientes resultados.

“Tenemos casi dos millones 300 mil árboles sembrados, detectados e inventariados, de los cuales casi un millón se encuentran en mal estado, ya no hablamos de los que no hay, hablamos de los que están y no están en buen estado”.

Por eso es necesario este proyecto, y para tener mejores resultados en este tema, Barrera Concha resaltó que tiene que hacerse de la mano de la sociedad, y en esta ocasión, la “Cruzada Forestal” será más extensa que en años anteriores, cuando duraba únicamente dos semanas.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Ayuntamiento Estrategia ambiental

Colaboración

El presidente municipal insistió en la importancia de la participación de todos los sectores de la sociedad, como el académico, empresarial y social que se suman a las acciones para aumentar y cuidar el arbolado de la ciudad, incluyendo a desarrolladores de vivienda que construyen con base en la tendencia de ofrecer más áreas verdes y garantizar una vida sana para los habitantes.

Meta

El primer regidor recordó que el propósito de la actual administración municipal es plantar 100,000 árboles y, a estos se suman otros 100,000 que se plantarán en conjunto con el gobierno del estado como parte de los proyectos de la agenda 2050.