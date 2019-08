Nueva dirigente panista

Estará a cargo del comité meridano Cecilia Patrón

Resultados oficiales de la comisión organizadora del proceso interno del PAN Mérida dieron como ganadora a Cecilia Patrón Laviada, por una diferencia de solo 166 votos.

La diputada federal obtuvo 859 sufragios, Josué Camargo tuvo 693, Roberto Carlos Llanes quedó con 25 y Ricardo Helguera con 10. Hubo 19 votos nulos.

Como se vio desde el principio, fue una votación cerrada entre los dos principales candidatos al cargo porque Josué Camargo Gamboa recibió fuerte apoyo desde su ingreso al Salón Versalles donde se realizó la asamblea electiva.

Con estos resultados, Cecilia Patrón será la nueva presidenta del comité municipal del PAN en Mérida por los próximos tres años.

El presidente saliente, Luis Canto García, informó que ella recibirá el jueves su constancia de mayoría en las oficinas del comité estatal del PAN, sede de la comisión organizadora del proceso.

La asamblea fue la más concurrida que recuerden los militantes panistas de la capital yucateca porque asistieron y se registraron 1,629 de los 1,915 afiliados.

Como parte del protocolo de la asamblea, cada candidato tuvo un orador que habló a su favor.

Por Cecilia Patrón lo hizo Gerardo Bolio de Ocampo; por Josué Camargo habló Miguel Gutiérrez Machado; por Roberto Carlos Llanes lo hizo Carlos Cardeña Monforte; y por Ricardo Helguera participó Eloísa Natividad Uribe.

Luego siguieron los mensajes de los candidatos conforme al lugar que ocuparon en un sorteo.

Camargo Gamboa levantó aplausos y gritos de apoyo durante su mensaje de cinco minutos previo a la votación. Leyó su discurso y por momentos se atoró en la lectura, quizá por la emoción.

“Con ustedes me he formado en Acción Nacional, con ustedes hemos vivido la represión del PRI, hemos cuidado y defendido cada triunfo del PAN, hemos visto encumbrarse y derrumbarse al partido”, destacó.

“Hice una campaña de altura y de propuestas apegados al principio de Acción Nacional, como el fondo solidario, donde todos aportemos para ayudar a los más vulnerables. Ese recurso lo administrará un comité formado por ustedes”.

“Esa propuesta desgraciadamente nació de un hecho triste, en el velorio de una hija de una militante de 60 años, una mujer que vive una situación de completa incertidumbre. No vale donar el sueldo de presidente, no vale hablar de solidaridad y decirlo por dientes afuera; no es dar el pescado, es enseñar a pescar. Nos hemos olvidado de dar y es necesario, si nos decimos familia, ayudar a quien pasa una situación como esa, nos hemos acostumbrado a pedir, pero no a dar”.

También explicó que su slogan “tiempo completo” no es una confrontación, es una propuesta de estar en el cargo todo el tiempo para los panistas y es una exigencia de la militancia. Dijo que hizo una campaña de respeto, pero no todo ha sido miel sobre hojuelas porque un joven integrante de otra campaña criticó que esté en su planilla una persona sin estudios.

Pero le recordó que hay alcaldes, representantes de partidos, líderes que no saben leer ni escribir, pero nunca dejan de hacer campaña a favor del PAN, defienden el voto y son un ejemplo para el panismo.

“No permitiré que se denigre o discrimine a la persona, el PAN nos enseñó a respetar la dignidad. He visto demasiadas internas y candidatos que se olvidan que los ganadores deben ser generosos con los que pierden”, enfatizó. “Cecilia, Roberto y Ricardo (sus oponentes) siempre tendrán un espacio en el comité. Estoy seguro que los cuatro seguiremos siendo panistas, que de aquí debemos salir como una sola familia panista unida rumbo al 2021”.

“Hoy tuve amigos que no coinciden con mi proyecto, yo no condiciono mi amistad, respeto su libertad, soy amigo de tiempo completo, nadie puede presionarlos. Si el partido nos enseñó a ser libres, ese es el PAN. No vendan su dignidad y su conciencia por ninguna dádiva, dinero o puesto de trabajo. Esos segundos que tienen frente a la boleta son de ustedes, nadie se los puede quitar”.

“Vamos a darle un mensajes a los meridanos que en el PAN somos libres, vivimos la democracia interna y te pido que votes en libertad, con conciencia, con el corazón y la razón por un presidente de tiempo completo”.

Una gritería de “Tiempo completo”, “tiempo completo” despidió a Josué que alzó el puño en señal de lucha.

El aplausómetro panista aumentó cuando subió a la tarima la diputada federal Cecilia Patrón, quien no usó el estrado, sino que se puso al frente de la militancia.

El coro con el nombre de “Cecilia, Cecilia” retumbó con fuerza en el salón Gran Versalles varias veces a lo largo de su intervención.

“Con su permiso”, pidió a la mesa de honor donde estuvieron el gobernador Mauricio Vila, el alcalde Renán Barrera, el presidente del comité estatal, Asís Cano Cetina, entre otros, “porque les voy a dar la espalda, pero siempre y siempre he hablado de frente a la militancia”.

“Muchas veces he vivido estas asambleas que nos apasionan y nos llenan el alma, pensé en qué decir si algún día estaba aquí. Lo primero que viene a mi mente es decir gracias por esos 20 años de alegrías, de tristezas y por convertirse en mi familia. El tiempo con ustedes nunca lo he escatimado, gracias a todos los militantes de Acción Nacional por brindarme su amistad, pero principalmente por compartir su sueño y valores del bien común, la dignidad de la persona humana y la solidaridad”.

“Gracias a una mujer, que a sus 91 años está aquí, es ejemplo de madre, es ejemplo de panista que me enseñó a luchar por lo que creo. Aquí estoy, gracias, mamá, porque a tus años sigues siendo un ejemplo de vida y de panista”, indicó. “Quiero darle las gracias al amor de mi vida, a la que han visto crecer, gracias por acompañarme Sofi (su hija), por creer en mí y por nunca dejarme rendir”.

“Quiero para ella y para todas las niñas que aprendan a luchar por sus sueños, que nadie las desanime. Hay voces que se dedican a decir cosas malas, pero hemos hecho una campaña de alegría, de propuestas como todos los panistas”, reiteró.

“Quiero agradecer a Roberto, Josué y Ricardo por permitir darle esta asamblea que ansiaban los militantes, tantas veces me dijeron, Ceci queremos internas. Les digo que la última palabra lo tienen los panistas, ustedes decidirán cuál es el futuro de Cecilia Patrón, nadie más que ustedes amigos panistas lo decidirán”.

La legisladora recordó que en estos momentos Acción Nacional vive un gran reto porque Yucatán tiene al gobernador mejor posicionado del país como lo es Mauricio Vila y eso es un orgullo del trabajo bien hecho en el PAN. Lo mismo dijo del alcalde Renán Barrera, quien ha continuado con el buen trabajo de los gobiernos panistas en Mérida.

“Soy una mujer fuerte, soy una mujer que no se raja y que tiene un corazón enorme para servir a todos, así como lo he hecho a lo largo de mi vida”, afirmó. “Con toda humildad les quiero pedir su voto, pero más allá de su voto, les quiero pedir su compañía porque el PAN no es de una persona, es de todos nosotros, de corazón latiente en las comisarías, de nuestros adultos mayores, de nuestros jóvenes y mujeres, a ustedes les pido su apoyo y que caminen de mi mano para hacer ese PAN fuerte que necesitamos”.— Joaquín Chan Caamal

Una gritería de “Cecilia, Cecilia” se escuchó en el recinto y en una muestra de compañerismo fue hasta sus contendientes y los agrazó.

El conductor de la asamblea dio por terminada las presentaciones sin percatarse que faltaba Roberto Carlos Llanes, quien al subir al estrado se jactó.

“Ya me estaban eliminando, ya me acostumbré”, dijo irónico.

“El oficialismo puro estuvo presente. Lo que hemos criticado se hizo en casa y eso lo tenemos que decir, no podemos seguir así. No hablo de personas, hablo de actitudes y hoy tienen la oportunidad de elegir diferente”, señaló.

“Mi propuesta es clara, vamos a retomar los valores, no tenemos nada que esconder ni hacer una faramalla, hablar de buenos deseos cualquiera lo hace, pero hablar y decir que hay que retomar los valores solo los panistas de convicción lo hacemos”.

Con respeto reprochó a Josué Camargo que en su momento no haya pedido tiempo completo en el comité municipal y a Cecilia Patrón le dijo que si ya tiene un trabajo de diputada que le eche todas las ganas, pero no se vale ocupar dos o tres cargos al mismo tiempo porque le quita la oportunidad a otros panistas.

Roberto Carlos se dirigió al gobernador y al alcalde y dijo que en el PAN todos los militantes puedan tener algún cargo y Acción Nacional no es el gobernador ni el alcalde ni el presidente estatal del PAN, son todos los militantes y por ello pedía una oportunidad para dirigir al partido.

Por primera vez se vio en una asamblea electiva a la regidora y ex nadadora olímpica Karen Achach Ramírez y al exoperador priista y actual secretario de Desarrollo Social, Roger Torres Peniche, quien vistió una camisa azul.

