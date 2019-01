Nueva estrategia del gobierno local contra la basura

Manejo más eficiente

La secretaria de Desarrollo Sustentable, maestra en Ingeniería Ambiental Sayda Rodríguez Gómez, presentó ayer una nueva estrategia de manejo de la basura que busca cambiar la cultura ambiental de los yucatecos, valorizar los residuos reciclables y operar adecuadamente los sitios de disposición final de los desechos.

“Ya no podemos seguir demeritando la calidad de vida de los yucatecos, ya no lo vamos a permitir”, enfatizó la secretaria. “Merecemos vivir en un ambiente limpio y sano, y solo con esta estrategia y la participación de todos lo vamos a lograr”.

Como respaldo a esta propuesta de mejora ambiental, el gobernador Mauricio Vila Dosal firmó la iniciativa que mandará al Congreso del Estado para la modificación a la Ley para la Gestión Integral de los Residuos en Yucatán y su reglamento, con lo que el Estado espera transitar en forma gradual en la sustitución, eliminación y prohibición del uso de bolsas plásticas para fines de transportación, carga o traslado de mercancías, así como el uso de popotes plásticos.

Sayda Rodríguez informó a los invitados, al gobernador y a la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, maestra Josefa González Blanco Ortiz Mena, que los hogares, comercios, industrias y escuelas generan aproximadamente 2,475 toneladas de residuos urbanos al día en Yucatán, de los cuales solo el 18% se recicla, por lo que hay un potencial de 51.5% para valorizarla con estas estrategias.

Cada yucateco genera 800 gramos de basura al día.

La funcionaria explicó los cinco ejes principales de esta estrategia son: implementación, normatividad, diagnóstico, monitoreo y evaluación; participación y cooperación; cultura y consumo responsable. En estas se incluye una nueva forma de separación de la basura, mayor valorización de los materiales desechados, la generación de nuevas economías verdes y uso de tecnologías innovadoras, mejor control e inspección, capacitación de los operadores de los rellenos sanitarios y sitios de disposición final de la basura y una eficiente administración de los sistemas municipales.

La funcionaria dijo que ya realizan acciones concretas para establecer este esquema de manejo integral de la basura, como es la capacitación de funcionarios relacionados con el manejo y disposición de los residuos de 26 municipios de los 106, capacitación en mejores prácticas a 115 servidores que la recolectan y manejan, saneamiento de los sitios de disposición final de la basura y la realización un censo para saber el número y ubicación de tiraderos a cielo abierto.

Inversión

Todavía no hay un monto de inversión para aplicar este plan, pero la maestra Rodríguez Gómez anticipó que podrían emitir un bono verde, incluir la participación económica de la iniciativa privada o que los gobiernos estatal, federal y municipal aporten recursos.

Además, dijo que las inversiones en rellenos sanitarios y sitios de disposición final realizados en administraciones pasadas existen y solamente no se han manejado en forma adecuada.

“Esas inversiones no están perdidas, hay que mejorarlas y ese es una de nuestras áreas de oportunidades”, indicó la funcionaria. “No han sido redituables en términos ambientales porque no operan como debieran”.

Después que la titular de la Semarnat escuchó la estrategia estatal y le tocó el turno para hablar, reconoció que el manejo de los residuos sólidos es de altísima prioridad en México porque está lleno de tiraderos a cielo abierto y el gobierno de la República ya busca un remedio al tiradero más grande de México y del mundo que está en Minatitlán, Veracruz, y ocupa 26 hectáreas.

“Este plan me emociona, es un gran proyecto y como dijo Sayda, nos merecemos vivir en un espacio limpio y sano”, subrayó. “La basura tiene grandes implicaciones sociales, ambientales y de salud. Tenemos la quema que afectan el aire, los lixiviados que contamina los mantos freáticos y afecta la salud. Me da gran gusto, es un programa muy ambicioso así como eres tu como gobernador (le dijo a Vila), es un programa muy moderno, también como eres tú, y me congratulo porque quisiera ver que todos los estados de México, los municipios y la Federación estuviéramos trabajando para la contención de estos pasivos ambientales que son muy dañinos”.

La titular de la Semarnat, quien vive y tiene su oficina en Mérida, dijo que le da gusto que el problema de la basura lo vean de manera integral, que sepan que no es un problema del gobierno, sino es de producción y de consumismo, que es una situación cultural y que entre todos se pueda contener.

“Nosotros como Federación, ustedes como estado y municipio podemos hacer muchas cosas, necesitamos que las asociaciones, académicos, investigadores y productores nos ayuden, que caminemos de la mano todos juntos para actuar en este proyecto porque la basura nos afecta a todos”.

Además, vaticinó que Yucatán será un ejemplo a seguir para toda la Federación y aunque hay estados que han avanzado más en el control de este problema, Yucatán será la punta de lanza porque lo está realizando bien y actúa rápido como se requiere y todos deben contribuir en la generación de esta nueva cultura ambiental.

El gobernador hizo una relatoría de su trabajo a favor del medio ambiente como diputado, alcalde de Mérida y ahora como jefe del Ejecutivo y dijo que la preocupación de los alcaldes es qué van a hacer con la basura. “Esto es el primer eslabón de que nos tenemos que organizar y cambiar la cultura, acompañado con temas de saneamiento, de soluciones en zonas metropolitanas del estado. Pero solo podremos lograrlo si trabajamos juntos de la mano”, enfatizó Vila Dosal ante investigadores, académicos, empresarios, alcaldes de varios municipios, funcionarios estatales y federales y el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha.

Cambio

El gobernador recordó que el proyecto para migrar a una sociedad que prescinda del uso de materiales plásticos desechables fue diseñado junto con la Canacintra, sus socios y las empresas del ramo, escuchando sus opiniones e inquietudes. Además, existe una colaboración directa con las universidades para que trabajen en el cambio de la cultura de la gente porque todavía existe población que no es consciente del daño ecológico que causa el no darle un buen destino a la basura que genera.— Joaquín Chan Caamal

“Hoy, todos entendemos que el mundo está cambiando y que estamos yendo a otra dinámica, que esto, lo único que hay que hacer es transformar la industria de los plásticos hacia una manera forma en que se vuelva sustentable”, recalcó el mandatario.