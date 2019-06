Nueva ley busca regular cómo se fabrican las bolsas

“No es una prohibición”

La bolsa de plástico por estar en el medio ambiente no contamina, señala la ingeniera Ana Paulina López Laviada, subdirectora de Plástica Peninsular.

“El problema es cuando se traba en algún animalito, pero el plástico no tiene por qué estar en el medio ambiente tirado”.

Por ello, dice, más que el plástico sea el problema lo que debe de haber es una cultura de cómo disponer correctamente los residuos. “Hay que trabajar con todo lo que utilicemos día a día y ser conscientes; por ejemplo, si voy a la farmacia y compro una pastilla que cabe en mi bolso para qué pido una bolsa de plástico, pero habrá situaciones en la que sí requiera de algo que me ayude a transportar mis bienes, y es allí cuando es útil”.

Además, señala, el plástico es muy reciclable y por el cual no se requiere de mucha energía ni tanta agua para poderlo recuperar.

La ingeniera indica que el tema no es nuevo y que a nivel mundial ha habido muchas iniciativas al respecto. Y en el caso de la iniciativa estatal que el mismo gobernador presentó al Congreso, la ingeniera aclara que es para regular el uso del plástico y no para su prohibición.

Objetivo

“La ley lo que pretende es regular la manera como se fabrica o la formulación de las bolsas de acarreo. ¿Qué quiere decir esto?, que no nos estamos metiendo con otro tipo de bolsa. La bolsa de basura es necesaria, si no tendríamos problemas de salubridad muy fuertes; el empaque de alimentos es necesario, si no tendríamos que regresar a hace 100 años cuando la mujer tenía que ir todos los días al mercado…”.

“Reitero, la ley no es una prohibición. La iniciativa pide que las bolsas tengan 30% de material reciclado o más, o que contenga aditivos o agentes que aceleren la biodegradación del plástico, y realmente desde hace muchos años ya se encuentran productos de estas características en el mercado”.

En el caso de Polibolsas, la ingeniera asegura que todas las bolsas de acarreo que manejan son fabricadas 100% con material reciclado o tienen aditivos que ayudan a su biodegradación.

“Desde hace mucho hemos encontrado productos que se alinean a esta nueva regulación. Realmente no se trata nada más de hacerlo porque es ley, sino porque es un tema ambiental”.

De hecho, dice, en la empresa siempre han tratado de impulsar el tema de la economía circular. “Ofrecemos productos de material reciclado y que se puedan volver a reciclar es fundamental”.

Acerca de las bolsas que se utilizan en Yucatán, un bajo porcentaje está fabricado en el estado pues muchas vienen de otras partes del país o naciones como China.

La ingeniera López reitera que la ley en sí no afecta a la empresa en el sentido de que ya no tenga nada qué ofrecer. “Tenemos los productos. Pero lo que ha sido un reto es la desinformación que se creó a nivel social y es con eso que estamos combatiendo”.— Iván Canul Ek