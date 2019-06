Nueva ley para cuentas públicas, más efectiva, real y muy directa

Además, se acorta el tiempo de los análisis y sanción

Con la nueva ley se acortan los tiempos y se cambia la forma de presentar los informes de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) sobre la cuenta pública de 2018; ya no será semáforo como antes: verde, cuentas limpias; amarillo, con pendientes, y rojo, negativa, señaló el diputado Alejandro Cuevas Mena, presidente de la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción del Congreso.

“Ahora irá de acuerdo con la acción que se tomará; por ejemplo, si es un pliego de observaciones donde se pueda decir ‘esta obra no fue hecha de acuerdo con lo licitado’; si es un proceso de responsabilidad administrativa y se puede decir si esta obra se hizo en un lugar que no era una zona de alta marginación y no se debió hacer allá, y se le puede sancionar con inhabilitación, etcétera, cuestiones administrativas, o hasta una denuncia”.

En tres meses

En un comparativo de los tiempos que se acortan con la nueva ley, el perredista dijo que con ésta la ASEY estaría en posibilidades entre agosto y septiembre de definir qué acción concreta haría según los resultados, mientras que para las cuentas de 2017 será hasta octubre cuando empezaría a preparar acciones derivadas de la auditoría.

“Esto definitivamente es un avance porque ya vamos a saber qué tipo de acción ejercerán y qué tipo de observaciones tiene la auditoria; hoy, por ejemplo, te dice el ayuntamiento tal viene positivo, pero no sabes qué auditorías, o si es negativo no te dicen cuáles son las fallas o qué observaciones; ahora no solo se sabrán, sino hasta se procederá contra los alcaldes en funciones si fuera necesario, mientras que antes se conocían sus resultados cuando ya ni siquiera eran alcaldes”, comentó.

Respecto a la sesión de la comisión que preside, se pidió ayer a la secretaria general del Congreso elaborar la convocatoria para iniciar el proceso de selección del ciudadano que sustituirá a Rodolfo Martínez Septién en el Comité de Selección del Sistema Anticorrupción, cargo al que renunció hace varias semanas.— David Domínguez Massa

Por cierto Milagros Romero Bastarrachea diputada de Movimiento Ciudadano dijo que fue muy lamentable esta renuncia, porque detrás de esta existe un tema de moral, congruencia y ética que lo llevaron a renunciar, porque esto no prevaleció en ese sistema, sino que prevalecieron otros intereses.

Como se recordará Martínez Septien es uno de los tres integrantes que no estuvieron de acuerdo con la designación de José Luis Villamil Urzaiz como nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema

Anticorrupción, porque no informó en el proceso de su selección, que era familiar, cuñado de otro integrante de este último organismo citado.