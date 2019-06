Nueva magistrada agraria ofrece “apego a la ley”

Piden confianza

Una esperanza con sabor a pozole para los ejidatarios de 30 comunidades que ayer viernes levantaron el bloqueo en que tenían, desde hace 10 días, las instalaciones del Tribunal Unitario Agrario 34, representó la llegada de la magistrada Liliana Ochoa Muñoz, quien releva en el cargo a Antonio Betancour Sánchez, acusado por presunta corrupción en perjuicio de las comunidades afectadas.

Con la bienvenida a la nueva magistrada y el levantamiento de la protesta, los ahí reunidos celebraron el esperanzador acontecimiento con un refrescante pozole de maíz dulce acompañado con hielo y chile max que algunas mujeres prepararon en cubetas, a la sombra de los árboles que rodean el tribunal.

En términos generales fue una jornada tranquila y de algarabía, ligeramente trastocada por un incidente protagonizado por dos mujeres que reclamaron a los ejidatarios el no que pudieran realizar sus trámites por su culpa, ya que el tribunal permanece cerrado y sin titular por la protesta.

Los ahí reunidos consideraron el hecho como un intento de provocación para generar un ambiente hostil previo a la llegada de la magistrada; sin embargo, el llamado a la cordura y la prudencia de los ejidatarios se impuso al encono de estas personas que se retiraron del lugar luego de que se les explicó que en realidad la Secretaría de Seguridad Pública es quien tenía a resguardo las instalaciones y al momento no había titular para atender los casos.

Liliana Ochoa Muñoz llegó a tomar posesión de Tribunal Unitario Agrario número 34 en sustitución de Antonio Betancourt Sánchez, poco antes del mediodía. Llegó en un vehículo Tida acompañada por tres asistentes. La nueva magistrada fue recibida por representantes de los 30 ejidos que desde hace 10 días tienen tomado el tribunal, en medio de una efusiva ovación y de inmediato se acercaron a ella a saludarle.

Sus primeras palabras fueron estar agradecida por el recibimiento y de inmediato ofreció su disposición a trabajar para alcanzar soluciones a la brevedad posible con atención personal, revisión de los casos, apego a la ley y certeza.

La nueva magistrada desconoce a fondo los antecedentes que dieron pie a relevar a Betancourt Sánchez, pero anticipó la revisión de todos aquellos casos en que existan controversias.

“Trabajar bien, con apego a la ley y mucho; quien no me aguante el ritmo no tiene nada que hacer en este tribunal”, anticipó.

“Les pido un voto de confianza, yo trabajo por y para ustedes, de frente a los problemas y todo dentro de la ley. Vamos a revisarlo todo, no me niego a atenderles, pero entiendan que habrá momentos en que por audiencias no me sea posible, pero les aseguro que tan pronto me desocupe les atenderé”.

Claridad

“Cuando yo les diga que algo no es legalmente posible o no pueda ser se los diré claramente, pero cuando exista una posibilidad, tengan la certeza que a ella nos aferraremos por la justicia”, apuntó.

Los representantes de los ejidatarios procedieron entonces a levantar el plantón. Su asesor, Julio Cesar Balam Escamilla, dijo sentirse satisfecho por este primer y breve acercamiento con la magistrada y que hay confianza en su promesa de trabajo, la cual se sustenta en la legalidad.— Emanuel Rincón