Reforzarán sanciones

Nueva propuesta de multas para la gestión de basura

A fin de actualizar el reglamento para la gestión integral de residuos sólidos de Mérida, se presentó al Cabildo un proyecto que incluye sanciones de hasta dos millones 112 mil 250 pesos para reincidentes de violaciones graves.

Esto se hace por las últimas reformas sobre medio ambiente que el Congreso del Estado aprobó este año para prohibir en plazos de hasta seis meses el uso de bolsas y popotes de plástico, así como contenedores de unicel.

En la sesión de Cabildo del pasado viernes, el regidor panista Jesús Pérez Ballote presentó este proyecto de reglamento actualizado.

Según explicó, el actual se encuentra obsoleto, data de 2013 y requiere actualizarse por las nuevas disposiciones que autorizó el Congreso este mismo año.

Ese documento se turnó para revisión y estudio en comisiones. Incluye la instalación de un Consejo Consultivo para el Manejo de Residuos Sólidos del Municipio como organismo auxiliar de las autoridades encargadas de la aplicación y observancia de este reglamento.

También abarca la obligación del Ayuntamiento para instalar centros de acopio con depósitos adecuados; es decir, contenedores públicos en parques, jardines y vía pública.

Asimismo, organizar campañas, algunas permanentes, sobre el manejo de la basura, incluyendo los nuevos lineamientos que prohíben las bolsas de plástico, popotes y contenedores de unicel.

A la par considera obligaciones dirigidas a los usuarios, que van desde los lineamientos para la separación de la basura en domicilios particulares o de uso comercial hasta para los responsables de su traslado y disposición final, estableciendo fuertes sanciones para los incumplidos.

Las sanciones más graves oscilan entre 422 mil 450 y dos millones 112 mil 250 pesos, así como el retiro de concesiones de servicios relacionados con la basura.

Éstos son, como ejemplo, por introducir y depositar residuos sólidos en Mérida desde otros municipios, Estados o países sin la autorización correspondiente.

También para quienes no acaten las disposiciones legales en el manejo y depósito de residuos peligrosos, como los biológicos-infecciosos y los de alto riesgo.

De igual manera, por no respetar los horarios del servicio en las zonas de recolección, que los responsables del servicio no acaten las normas, al igual que las plantas de separación, composta y disposición final.

Estas multas se aplican también para los responsables del transporte de la basura en caso de, por ejemplo, rebasar la capacidad de carga de sus vehículos, provocar la caída o derrame de los desperdicios durante su traslado, o dejar sus unidades fuera del horario de servicio en sitios que no correspondan a su estacionamiento.

Asimismo, por permitir la pepena dentro y alrededor de las plantas de relleno sanitario, se indicó.

Este nuevo reglamento se presentaría para su aprobación y aplicación a partir del próximo año en una sesión de Cabildo. Mientras tanto, está a disposición de los regidores para hacerle observaciones y cambios que consideren a fin de mejorarlo.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Las multas más bajas

Serán de 844.90 a ocho mil 449 pesos para quienes promuevan la pepena desde que los residuos sólidos se depositan en la vía pública y durante su recolección, así como para quienes arrojen sus desperdicios en la calle.

Otros casos

Estas mismas sanciones se aplicarán a las personas que no manejen correctamente sus residuos biológico-infecciosos y de alto riesgo, no paguen tarifas especiales por la recoja de estos desperdicios o quienes quemen cualquier tipo de basura, además de almacenamiento indebido; igual por no reponer o reparar sus contenedores en mal estado.

Síguenos en Google Noticias