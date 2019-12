Nueva protesta de profesores

Inconformidad por un cambio en el organigrama

Trabajadores estatales de nueva cuenta mostraron su inconformidad y desacuerdo con las decisiones tomadas por el gobernador Mauricio Vila Dosal, en esta ocasión fueron maestros de educación física quienes acudieron al Palacio de Gobierno buscando una audiencia con el jefe del ejecutivo estatal para plantear su desacuerdo con una modificación al organigrama.

Wender Navarrete Gómez y María Rosa Castilla, profesores de educación física, coincidieron en que la Segey tomó una decisión que perjudica a alumnos, administrativos y maestros de educación física de preescolar, primaria y secundaria.

La medida consiste en desaparecer la figura de supervisores en esta materia, por lo que los maestros de educación física serían supervisados por directores y no por los maestros especialistas y comisionados en ese trabajo y esa materia.

Ayer, cerca del mediodía, un grupo de cerca de 70 maestros acudieron al Palacio de Gobierno buscando una audiencia con el gobernador, pues, dijo la maestra María Rosa, ya han tratado de platicar sobre estas medidas con la Secretaria de Educación, Loreto Villanueva Trujillo, pero simplemente no abrió puertas al diálogo.

Los profesores también coincidieron en que la medida obliga a los maestros a regresar a las canchas escolares a dar clases, pero dicen, ese no es el problema, si no que su trabajo va a ser evaluado por personas que no tienen conocimiento en la materia y ya no existirá ese vínculo entre docentes de educación física y la Segey.

Como en muchas otras situaciones similares, la gente de seguridad del Palacio de Gobierno pidió a los profesores integrar una comisión de cinco personas para que sean recibidos por algún funcionario.

Por la noche, el gobierno del estado informó en un comunicado que tras cumplir un periodo de comisión de supervisión en un tiempo específico, 44 docentes de la Coordinación de Educación Física retomarán sus labores y se reincorporarán a sus centros de trabajo para impartir clases, como se acordó en un inicio, previamente al movimiento temporal.

Temporal

De acuerdo con la Secretaría de Educación del Estado, durante este 2019, por necesidades del servicio educativo, a los 44 docentes de la Coordinación de Educación Física se les asignó un movimiento temporal para realizar funciones de Supervisión. Además, en los oficios expedidos por los diferentes niveles educativos se especificó de manera muy clara la duración de esta responsabilidad temporal, la cual sería del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

De esta manera, al concluir el periodo establecido y con el objetivo de asegurar mayor cobertura del servicio de Educación Física en las escuelas de Educación Básica, los docentes que durante casi 12 meses desempeñaron funciones de Supervisión, deberán de reincorporarse a sus centros de trabajo para impartir clases y cumplir con la implementación de los programas de educación física, lo que es una prioridad en la Nueva Escuela Mexicana.— Gabriel Chan Uicab

Con este reajuste se asegurará que un mayor número de escuelas de Yucatán tengan un servicio de Educación Física integral y de excelencia, a partir del próximo 8 de enero del 2020.

Cabe señalar que en representación de los docentes, la comisión integrada por Alfredo Rosado Puerto, Jorge Ramírez Castillo, Alma Torres Mayo, Enrique Albores Arriaga y Rodrigo Vargas Samboa fue atendida por Carmen Guadalupe González Martín, subsecretaria de Gobierno y Desarrollo Político, con el fin de darle seguimiento a dichos casos.

Síguenos en Google Noticias