Nueva queja por falta de vacuna contra el Covid-19 en el Hraepy

En el Hraepy se desconoce cuando aplicarán la dosis

De nuevo surgen inconformidades en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (Hraepy) por la falta de vacunas contra Covid-19.

Personal del HRAE, plenamente identificado pero que prefiere no dar su nombre por miedo a represalias, señaló que en algunos casos deberían recibir la segunda dosis a partir de esta semana, pero no hay fecha, y cuando preguntan, lo único que les dicen es que “no ha llegado” y que no saben cuándo llegarán.

De acuerdo con los quejosos, los estudios realizados por la farmacéutica Pfizer “han demostrado que para poder obtener un alto porcentaje de inmunidad es necesario aplicar la segunda dosis después de 21 días de la primera”.

Como informamos, en Yucatán la primera dosis de la vacuna de Pfizer se comenzó a aplicar el miércoles 13 de enero, un día después de su llegada de Ciudad de México. Es decir, los que recibieron la vacuna ese día debieron recibir la segunda dosis el martes pasado.

El problema de la falta de vacunas, como se sabe, es en el ámbito mundial debido a que el fabricante suspendió temporalmente la entrega.

Anteayer publicamos que, de acuerdo con información del gobierno federal, se esperan embarques de vacunas los días 15 y 22 próximos y que para aplicar la segunda dosis a “los inmunizados del 12 ó 13 de enero se dejará pasar un máximo de 35 días, tiempo que recomienda el Consejo Técnico Asesor, debido al desabasto que dejó Pfizer”.— Gabriel Chan Uicab