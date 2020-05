Nueva queja por las tarifas de la CFE a comercios

Es un robo en despoblado”. Así resume Maira González Muñoz, gerente general de l restaurante La Mercadería, el cobro de más de 48,000 pesos que reclama la Comisión Federal de Electricidad por el consumo de energía correspondiente al mes de abril pasado.

“Es irreal, está completamente fuera de la realidad, no lo podemos pagar y menos en esta contingencia, cuando tenemos cero ingresos por estar cerrados”, añadió.

Indignada e impotente ante la respuesta de la CFE, Maira González lanzó este viernes “un grito desesperado” en Facebook, que en seis horas ya había sido compartido 1,500 veces y había recibido 384 comentarios, la mayoría de apoyo y en contra del servicio de la “empresa de clase mundial”.

“Creo que era la única manera de hacer un poco de ruido, no para que no nos cobren, sino para pagar lo justo”, comentó.

La respuesta a su “post” le sorprendió, pero considera que se debe a que “es algo que también pasa en casas habitación, los recibos llegan al doble en prácticamente todo el Estado”.

Según explicó, el recibo del mes anterior fue de 22,000 pesos, a pesar de que la mitad de marzo estuvo cerrado, pero en el periodo al que corresponde el nuevo recibo, del 3 de abril al 6 de mayo, el restaurante “ha estado completamente cerrado y se desconectó prácticamente todo” como sigue hasta ahora.

Añadió que “se levantó el reporte en la CFE” por el cobro excesivo, pero solo te dicen que tienes que pagar y luego te resuelven. “Pero esta vez no voy a pagar, porque no tengo, no puedo desembolsar esa cantidad”.

Aunque su “post” en Facebook va dirigido al gobernador Mauricio Vila Dosal, aclaró que “no queremos politizar”, que sabe que “no es cosa del gobierno del Estado, pero lo mencionamos para que esté enterado, para que tenga conocimiento de lo que pasa en su estado, y ver si nos puede ayudar de alguna forma, ya que estamos al corriente en todos los pagos de impuestos y estamos haciendo un esfuerzo para mantener nuestra plantilla laboral”.

También mencionó a la Cámara Nacional de la Industria de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), a la cual están afiliados, para ver si también les dan “un empujoncito” en busca de una solución.

Añadió que desde el mes pasado “mandamos recibos (a la Canirac) para ver en qué nos podían ayudar, pero hasta ahora no ha habido respuesta”.

El restaurante La Mercadería se ubica en la colonia Vista Alegre, enfrente de Plaza Uptown.— JORGE PINZÓN FRANCO