Nueva renuncia en el PRI

Ahora Alejandro Menéndez salta del barco priista

Alejandro Menéndez Bojórquez, quien fue secretario de Fomento Agropecuario y Pesquero durante el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, se sumó a la desbandada en el PRI por considerar que son “unos cuantos” los que ocupan los espacios en ese partido “una, dos y tres veces”.

En carta que envió al presidente estatal priista, Francisco Torres Rivas, el exfuncionario indicó que le resultó “difícil tomar esa decisión” y añadió que se va “con mucha nostalgia porque pudimos hacer mucho los que siempre quisimos un PRI donde la militancia tenga más voz que los mismos de los mismos”.

“Hay tiempos y momentos para estar y no estar, pero en mi institución (el PRI) tiene muchos años que no encuentro ni el tiempo ni el momento porque solamente unos cuantos son los que ocupan los espacios una, dos y tres veces, restándole la oportunidad a los que por muchos años hicimos trabajo de campo para que al final sean las mismas caras que han dañado este instituto que me vio crecer”, enfatizó.

“De manera respetuosa y sin hacer alarde como lo hacen muchos, me despido como militante del PRI y renuncio a mis facultades conferidas como consejero político estatal, como lo marcan los estatutos”.

Menéndez Bojórquez fue diputado local antes de ser titular de la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero. A su paso por esta dependencia fue blanco de acusaciones de desvío de recursos, en medio de un súbito aumento de su patrimonio inmobiliario. Ivonne Ortega, quien también renunció al PRI hace un año, lo exoneró.

En el proceso electoral de 2018 “coqueteó” con Morena, partido al cual ya se sumaron varios de sus excolaboradores.— ÁNGEL NOH ESTRADA